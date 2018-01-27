الملياردير الأمريكي ستيف وين يواجه اتهامات بالتحرش

متابعاتذكرت صحيفة بوليتيكو يوم السبت نقلا عن ثلاثة جمهوريين مطلعين أن ستيف وين رئيس شركة وين ريزورتس، المتخصصة في أنشطة الفنادق وأندية القمار، استقال من منصب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري وسط اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم

متابعات

ذكرت صحيفة بوليتيكو يوم السبت نقلا عن ثلاثة جمهوريين مطلعين أن ستيف وين رئيس شركة وين ريزورتس، المتخصصة في أنشطة الفنادق وأندية القمار، استقال من منصب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري وسط اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الجمعة أن وين اعتاد محاولة إجبار نساء كن يعملن تحت إمرته على ممارسات جنسية سردت تفاصيلها موظفات سابقات وحاليات.

ونفى الملياردير الاتهامات ووصفها بأنها ”منافية للعقل“.

ولم ترد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري حتى الآن على طلب للتعليق على تقرير بوليتيكو.

