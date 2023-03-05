المليارديران «أمباني» و«أداني» يعتزمان الاستثمار في الطاقة المتجددة بالهند

أعلنت مجموعتا المليارديرين، موكيش أمباني وغوتام أداني عن اعتزامهما الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر إنتاج 25 جيجاواط من الطاقة المتجددة في ولاية أندرا برديش، جنوب الهند، ضمن مساعي المجموعتين اللتين تعتمدان بشكل كبير على الوقود الأحفوري، نحو تحقيق أهدافهما المتعلقة بالطاقة الخضراء.

خلال تجمع للمستثمرين نظمته الحكومة، قال “أمباني”، أغنى شخص في آسيا، إن “ريلاينس إندستريز” سوف تبني مشروعات لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية بالولاية. بينما أكد كاران أداني، الرئيس التنفيذي لشركة “أداني بورتس أند سبشيال إيكونوميك زون” التزام مجموعته ببناء مشاريع لإنتاج 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة في 5 مناطق، خلال السنوات القليلة المقبلة.

لم تتشارك المجموعتان الإنفاق الاستثماري على مشاريعهما في ولاية أندرا برديش.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

رغم تحقيق “ريلاينس إندستريز” ثروتها المبكرة من صناعات البتروكيماويات وتكرير النفط، ورغم أن “أداني بورتس آند سبشيال إيكونوميك زون” جنت ثروة كبيرة من تجارة الفحم، تتجه المجموعتان بسرعة إلى تحقيق أهدافهما الطموحة المتعلقة بالطاقة الخضراء، حيث أعلن “أمباني” العام الماضي عن خطة استثمارية بقيمة 75 مليارات دولار، كما وعد غوتام أداني بإنفاق 70 مليار دولار عبر كافة أنشطة المجموعة، رغم استنفاد جهود المجموعة مؤخراً في الحد من الأضرار التي أحاطت بها وتسببت في انهيار قيمة أسهمها وسنداتها عقب نشر شركة أبحاث متخصصة تقريراً عنها.

تنتشر أعمال مجموعتي “ريلاينس” و”أداني” في الولاية، حيث تتولى الأولى تشغيل حقول الغاز البحرية العميقة بحوض كريشنا غودافاري، بينما تدير الثانية ميناءين كبيرين فيها.

فيما يلي لمحة سريعة عن تصريحات الرئيسين التنفيذيين للمجموعتين:

موكيش أمباني

– استثمرت “ريلاينس” أكثر من 1.5 تريليون روبية (18.3 مليار دولار) في تطوير المنطقة السادسة بحوض كريشنا غودافاري والبنية التحتية لخطوط الأنابيب، وسوف يُساهم الغاز المُنتج من تلك المشاريع بنحو 30% من إنتاج الغاز في البلاد.

– سوف تنتهي “ريلاينس جيو إنفوكوم” من تشغيل شبكة الجيل الخامس بكافة أنحاء الهند قبل نهاية 2023.

– سوف تنتج “ريلاينس ريتيل” مزيداً من المنتجات الزراعية والغذائية والسلع المُصنعة من ولاية أندرا برديش.

كاران أداني

– التخطيط لإنشاء مصنعين للأسمنت في الولاية بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 10 ملايين طن.

– استهداف مضاعفة سعة مينائي كريشناباتنام وغانغافارام إلى 100 مليون طن إضافية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

– التطلع أيضاً إلى تحويل الميناءين الكبيرين إلى مدينتين صناعيتين لوجستيتين.

– تطوير مركز بيانات بقدرة 400 ميغاواط في فيساخاباتنام.

تجاوز مشكلة عقود شراء الطاقة

تؤكد التعهدات الاستثمارية للمجموعتين، اللتين تلعبان دوراً رئيسياً في رحلة تحول الطاقة في الهند، على مدى الثقة في ولاية أندرا برديش، التي طالما أثارت قلق المستثمرين في الطاقة النظيفة بسبب خطتها لإعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة.

وبعد تجاوز المستثمرين مشاكل العقود، يتطلعون اليوم إلى الاستفادة من توافر أشعة الشمس والرياح في الولاية.