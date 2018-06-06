الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر لـ 23 يونيو

متابعات:وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الثلاثاء بتمديد إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الحكومي إلى 23 يونيو، ويعاود هؤلاء الدوام في 24 من الشهر الجاري.وجاء على وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -

متابعات:

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الثلاثاء بتمديد إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الحكومي إلى 23 يونيو، ويعاود هؤلاء الدوام في 24 من الشهر الجاري.



وجاء على وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه “حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين وجه – أيده الله – بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الدوام يوم الأحد 10 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 6 / 2018 م “.