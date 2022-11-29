الملك سلمان يوجه بتمديد أجل الوديعة السعودية بـ 5 مليارات في البنك المركزي المصري

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، بتمديد أجل وديعة المملكة السعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار .

سبق أن أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري،وأظهرت بيانات البنك المركزي ضمن تقرير الاقتصاد الخارجي أن موعد استحقاق الوديعة السعودية في أكتوبر 2026.

ويأتي الدعم السعودي امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.