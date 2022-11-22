الملك سلمان يمنح جميع الموظفين إجازة غدا الأربعاء احتفالا بفوز السعودية على الأرجنتين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على مقترح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن يكون يوم غدٍ الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.



وهزم المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد لوسيل بقطر، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2022.



وفاجأ المنتخب السعودي، الفريق الذي يقوده ليونيل ميسي، بردّ فعل مغاير في الشوط الثاني بتسجيل هدف التعادل عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 49 من الشوط الثاني بتسديدة يسارية من منطقة الجزاء.



وعزز سالم الدوسري تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 54 من الشوط الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، لتنتهي المباراة لصالح الأخضر بهدفين مقابل هدف.