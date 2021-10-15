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الملك سلمان يعين وزيرا جديدا للحج والعمرة ويقيل وزير الصحة

كما أمر بترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة
المال - خاص 9:23 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 9:23 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه كوزير للصحة السعودية، وتعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمر سلمان بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة.

كما أمر بترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة.

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وأصدر أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه كمساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية.

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بقلم المال - خاص

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