الملك سلمان يتسلم دكتوراه فخرية من جامعة موسكو

سكاي نيوز عربيةمنحت جامعة موسكو للعلاقات الدولية، السبت، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز درجة الدكتوراه الفخرية، في ثالث يوم من الزيارة التاريخية التي يقوم بها إلى روسيا.وقال الملك سلمان خلال حفل خصصته الجامعة لهذه المناسبة "يُسعدني أن أكون بينكم اليوم وسط هذا الجمع المميز من أهل العلم

سكاي نيوز عربية

منحت جامعة موسكو للعلاقات الدولية، السبت، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز درجة الدكتوراه الفخرية، في ثالث يوم من الزيارة التاريخية التي يقوم بها إلى روسيا.

وقال الملك سلمان خلال حفل خصصته الجامعة لهذه المناسبة “يُسعدني أن أكون بينكم اليوم وسط هذا الجمع المميز من أهل العلم والمعرفة في هذا الصرح العلمي في روسيا الصديقة، التي يقدم شعبها الصديق إسهامات مهمة في ميادين العلم والمعرفة وفي تطور الحضارة الإنسانية”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأعرب عن شكره وتقديره للجامعة على منحه شهادة الدكتوراة الفخرية، “والتي يسعدني قبولها من هذا الصرح العلمي، الذي يمثل بسجله المميز منارة علمية مشرقة”.

وتابع الملك سلمان “العلم والمعرفة هما الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم، من خلال تكوين أجيال متعلمة تقود المجتمعات، وتسهم في تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والمحافظة على المنجزات الحضارية”.