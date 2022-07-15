الملك سلمان يبحث مع «بايدن» سبل تعزيز العلاقات «السعودية - الأمريكية»

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر السلام بجدة، اليوم الجمعة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ورحب الملك سلمان في بداية اللقاء، بالرئيس الأمريكى والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية، واستعرض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.