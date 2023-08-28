«الملك سلمان للإغاثة» يرسل 121 شاحنة ويدشن مشروعا لتوزيع المساعدات للمتضررين في اليمن

عبرت 121 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 13 / 6 / 2023م وحتى 30 / 8 / 2023م، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت 24.926 من السلال الغذائية، و82 طنًّا و470 كيلوغرامًا من المساعدات الطبية، و 869 طنًّا و 422 كيلوغرامًا من التمور، و 46 طنًّا و 353 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية تحتوي على 300 خيمة و1.493 حقيبة إيوائية للأسر الأشد احتياجًا في اليمن، متوجهة إلى محافظات المهرة، ومأرب، وحضرموت، وتعز ،وشبوة، وعدن، والحديدة، وأبين، والجوف، والضالع، وحجة.

وبحسب بيان من السفارة السعودية بالقاهرة، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لعام 2023م، حيث سيجري توزيع 3.668 سلة غذائية تشتمل على المواد الأساسية، يستفيد منها 25.676 فردا من الفئات الأكثر احتياجًا في مديريات حجر، وثمود، ورماه، والعبر بالمحافظة.

وأشاد وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون الصحراء محمد بن جربوع الصيعري بجهود المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة آلاف الأسر النازحة والمتضررة، مؤكدا أهمية هذه المشاريع التي ستسهم – بمشيئة الله – في تخفيف معاناة المحتاجين في اليمن.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 179.982 سلةً غذائيةً بشكل دوري كل شهرين، في محافظات مأرب، حضرموت، المهرة، شبوة، الجوف، الحديدة، سقطرى، حجة، صعدة، يستفيد منها 36.237 أسرةً بواقع 253.659 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.