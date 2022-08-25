الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

تتجه المملكة العربية السعودية لاستثمار نحو مليار دولار في دولة باكستان، بحسب ما نشرته قناة العربية .

وقالت “العربية” إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

وأشارت إلى أن ذلك جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين.

وناقش البالإضافة وزير الخارجية السعودي، العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.