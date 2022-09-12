«الملك سلمان- العلمين- الجلالة والمنصورة».. الخميس المقبل نهاية تنسيق الجامعات الأهلية

حدد مكتب قبول وتنسيق الجامعات الأهلية الأربع “الملك سلمان الدولية- العلمين الدولية- الجلالة- المنصورة الجديدة” نهاية موعد التقدم.

وأشار مكتب التنسيق إلى أن آخِر موعد للتقدم على الأماكن المحدودة المتبقية بالبرامج المتميزة للجامعات الأهلية الأربع سيكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.

على أن يتم عقد اختبارات القبول وترشيح الطلاب في الأسبوع المقبل.

ويمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021- 2022 أو العام السابق 2020- 2021 التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وذلك بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرَّها مجلس الجامعات الأهلية.

وتشمل الشهادات المُعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية.

بالإضافة إلى الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، وذلك طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

ويمكن للطلاب المصريين التقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية على الرابط التالي: https://admission.egypt-hub.edu.eg/https://admission.egypt-hub.edu.eg/