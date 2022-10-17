الملك سلمان: السعودية تعمل جاهدة لدعم الاستقرار في أسواق النفط

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة لا تدخر وسعا لدعم الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية، من خلال آليات منها “تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+”.

وأضاف في خطاب أمام مجلس الشورى السعودي، أن بلاده وسيط سلام، مسلطا الضوء على مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإفراج عن أسرى حرب من روسيا الشهر الماضي.

كما دعا الملك سلمان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد مؤخرا في حوار مع شبكة “سي إن إن”، أنه “ستكون هناك عواقب” على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف “أوبك+” النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.

ولم يحدد بايدن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن الرئيس يريد إجراء “إعادة تقييم” للعلاقة بين واشنطن والرياض بعد هذه الصفعة الدبلوماسية السعودية للولايات المتحدة.