الملحن مدين: أعمالي في ألبوم وعد البحري تتميز بالبهجة

أحمد حمدينفى الملحن مدين تفكيره ونيته في الاستحواذ على أغنية ولحن معين يعجبه لنفسه، خاصة بعد اتجاهه للغناء الفترة السابقة، حينما يفكر في تقديم لحن جيد لأي نجم من نجوم الغناء في مصر أو لبنان مثلما كان يفعل سابقا معهم.وأكد مدين للمال، أنه يفصل بين كونه ملحنًا ومطربًا حينما يتعاون مع أي نجم في الغن

أحمد حمدي

نفى الملحن مدين تفكيره ونيته في الاستحواذ على أغنية ولحن معين يعجبه لنفسه، خاصة بعد اتجاهه للغناء الفترة السابقة، حينما يفكر في تقديم لحن جيد لأي نجم من نجوم الغناء في مصر أو لبنان مثلما كان يفعل سابقا معهم.

وأكد مدين للمال، أنه يفصل بين كونه ملحنًا ومطربًا حينما يتعاون مع أي نجم في الغناء لأن ما يليق به لا يليق بهذا النجم والعكس.

ولفت إلى أنه تعاون مؤخرا مع المطربة وعد البحري في ألبومها فرحتي بيك في أغنية “فرحتي بيك” وأغنية “أيامنا جاية” وأغنية ثالثة “وانت معايا” وجميع الأغنيات تتميز بالبهجة ومناسبة لموسم الصيف.

وأشار أيضا إلى أنه يتعاون الفترة القادمة مع أكثر من نجم كبير منهم أصالة وسيدا العمل معها في ألبومها الجديد قريبا.