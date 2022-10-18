الملحن عمرو الشاذلي: سجلت أغنيات جديدة مع فضل شاكر ونوال الزغبي

قال الملحن عمرو الشاذلي للمال ، أنه انتهى من تسجيل أغنيات جديدة مع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي أبرزهم فضل شاكر ونوال الزغبي ، وسيتم طرح هذه الأغنيات في أقرب وقت للمستمعين .

وأشار الى أنه يتعاون مع فضل شاكر في أغنيتين جديدتين الأولى تحمل طابعا دراميا كلمات الشاعر ايهاب عبد العظيم والثانية ذات طابع غنائي ايقاعي .

ولفت إلى أن أغنياته مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي ، أشرف على توزيعها موسيقيا عمرو الخضري ، وتتنوع بين النمط الايقاعي الخفيف والأغنية التي تحمل غناء وشجن درامي قدمته نوال في أغنيات سابقة في مسيرتها الفنية .

وتمنى الشاذلي أن تحقق هذه الأغنيات استماعا كبيرا الفترة القادمة ، لاسيما بعد نجاحه مع النجمة أصالة في أغنيات ألبومها الجديد الذي قامت بطرحه روتانا مؤخرا ” شايفة فيك ” .