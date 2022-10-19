الملحن أمجد العطافي في حوار لـ«المال»: لابد من عودة دور الدولة في قطاع الفنون

يمثل الفنان والملحن القدير أمجد العطافي واحدا من جيل الكبار في المجال الغنائي والموسيقي ، فهو صاحب 32 لحنا تقريبا للنجم اللبناني الكبير جورج وسوف الملقب بسلطان الطرب وهي من أشهر أغنياته مثل ” سيبهم ، يوم الوداع ، كده كفاية وصابر وراضي وغيرها التي حققت نجاحا جماهيريا.

كما يشارك أمجد العطافي أيضا كعضوا بلجنة مهرجان الموسيقى العربية هذا العام والتي ستنطلق دورته الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة تحت رعاية وزير الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا المصرية دكتور مجدي صابر .

” المال” التقت الملحن القدير أمجد العطافي وتحدثت معه عن كواليس مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية الدورة القادمة.

كما تحدث أيضا عن رأيه فيما تشهده الساحة الغنائية مؤخرا وانتشار موجات غنائية مختلفة جديدة للمستمع وكيف يتم مواجهة الفن الردئ والإضافة التي يقدمها مهرجان الموسيقى العربية هذا العام للجمهور المصري والعربي

…إلى نص الحوار.

تحدث الفنان أمجد العطافي عن مهرجان الموسيقى العربية والشراكة بينه وبين نقابة المهن الموسيقية قائلا إن هذه الشراكة موجودة طيلة الوقت بين الكيانين ، حيث أن كل فنان يغني في المهرجان هو عضو منتسب للنقابة ، بالإضافة أن النقابة لو أرادت تقديم أصوات معينة للمهرجان لتغني فيه لن يكون هناك مشكلة ، فنقابة الموسيقين رمزا مهما لنا كمبدعين وموسيقيين.

وأضاف في حديثه للمال ، أننا حاليا لايمكن أن نمنع أي شخص يغني حتى لوكان يفسد الذوق العام للمستمع ، لكن مانقوم به من إقامة مهرجان للموسيقى العربية يقدم فيه تراث موسيقي أصيل هو السبيل الوحيد الذي نواجه به هذا الفن الردئ ، فطيلة الوقت في الماضي كان هذا الأمر موجودا فنا هابطا وآخر جيدا والثمين يقضي على الغث في النهاية .

الدولة يجب أن ترعى الفنون واحتواء المتحدة لمهرجان الموسيقى رائعا

وطالب العطافي ضرورة دعمنا للفن الجيد حتى لاينتشر الغناء الهابط ، موضحا أن احتواء الدولة لمهرجان الموسيقى العربية من خلال الشركة المتحدة شيئا مميزا ، لاسيما أنها أصبحت تأخذ حقوق بث فعاليات المهرجان في أكثر من قناة تليفزيونية مما أسهم في اظهار صورة مشرفة لمهرجان الموسيقى بصورة رائعة للجمهور المصري.

وأضاف أن ” الأم هي التي يجب أن ترعى أبنائها، ومهرجان الموسيقى تابع لوزارة الثقافة لكن رعاية الدولة له شيئا مميزا ويمثل دعما حقيقيا وكبيرا له .

ونوه أيضا إلى أنه لابد من عودة دور الدولة في قطاع الفنون ، حيث أن القطاع الخاص لايهتم سوى بنفسه أما الدولة تهتم بالقيمة والمضمون ، لذلك هذه الخطوة من أهم الخطوات ونتمنى أن تستمر بقوة .

وعن تواجد أصوات مختلفة هذا العام في مهرجان الموسيقى العربية مثل راغب علامة وديانا حداد ، أكد أن كل عام نسعى في المهرجان لتقديم أصوات ونجوما كبار مختلفين عن الدورات التي سبقتها ، بالإضافة لوجود أصوات عظيمة شاركت في الدورات الماضية من عمر المهرجان مثل صابر الرباعي ومحمد منير وأصالة في الدورة القادمة أيضا .

ولفت كذلك إلى أن أبلغ رد من الجماهير المصرية على حبها للفن الأصيل والموسيقى الحقيقية ، يتمثل في كثافة الحضور الجماهيري الذي تشهده فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوميا منذ بدايته حتى يوم الختام في السنين الماضية ، وذلك مانسعد ونفتخر به كثيرا .