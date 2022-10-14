الملحق التجاري العراقي: شركة غذائية مصرية تقيم مصنعا باستثمارات 20 مليون دولار في بغداد

كشف حسين علي موسى، الملحق التجاري بالسفارة العراقية في مصر، أن إحدى كبرى شركات الأغذية المصرية بدأت منذ أسبوعين وضع حجر أساس لمصنع أغذية على أطراف مدينة بغداد باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، رافضًا الإفصاح عن ذكر اسمها.

وقال موسى، في تصريحات، لـ”المال”، على هامش المؤتمر الدولي الذي تقيمه الغرفة التجارية في الإسكندرية على مدار يومي الخميس والجمعة، إن السوق العراقية تعد سوقًا تجارية مفتوحة ومستهلكة بشكل كبير، داعيًا الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق، خاصة المناطق التي يتم تحريرها من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف موسى أن قانون الاستثمار العراقي سنة 2015 منح امتيازات وفرصًا كبرى للشركات العربية، خاصة المصرية، كما أن تلك المميزات يتم الإعلان عنها بشكل دوري من خلال السفارات العراقية في الدول العربية، ومنها الإعفاء الضريبي، وزيادة رءوس الأموال.

وأوضح الملحق التجاري بالسفارة العراقية أن المستهلك العراقي يشعر بالحنين دائمًا للمنتجات المصرية، كما أن بعض المشروعات العراقية تنفذها شركات مصرية، خاصة في الإسكان، والقطاع الدوائي، والغذائي، والمنسوجات.

وأكد موسى أن هناك توجهًا مشتركًا بين مصر والعراق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن العراق يستورد الأدوية والملابس، والأغذية، والخضراوات والفواكه المجمدة، والأثاث.

ونوه بأن اللجان الزراعية تقوم بوضع قائمة عدد من المنتجات الزراعية يمنع دخولها الأسواق العراقية في أوقات حصادها ووفرة إنتاجها في السوق العراقية.

وقال موسى: نتمنى من الشركات المصرية منافسة الشركات التركية والإيرانية في سعر المنتجات التي يتم طرحها في السوق العراقية، خاصة في منتجات الملابس والأثاث، ولا سيما أن تركيا تعزز السوق العراقية بمنتجات أقل سعرًا من المنتج المصري.

وأكد الملحق التجاري بالسفارة العراقية في مصر أن منتجات الأثاث المصرية تمتاز بالجودة العالية، مقارنة بمثيلاتها التركية والإيرانية.

بلغ حجم التجارة بين مصر والعراق، خلال العام الماضي، حوالي 486 مليون دولار، يتوزع بين ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية، و7 ملايين دولار واردات قادمة من العراق، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته عام 2018 خلال آخر 15 عامًا، حين سجل 1.650 مليار دولار.

وتقوم مصر بتصدير عدة سلع ومنتجات للعراق؛ منها الأثاث وغزل القطن ومخبوزات ومنتجات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية أولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون.

وتتمثل أهم الواردات المصرية من العراق، في مكسبات الطعم والشيكولاتة ومنتجات الكاكاو.