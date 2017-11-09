الملحق الأوروبى.. كرواتيا تضع قدما فى المونديال برباعية فى اليونان

- سويسرا تخطف فوزا مثيرا خارج قواعدها من إيرلندا الشمالية على المصرى وضع منتخب كرواتيا، قدما فى كأس العالم "روسيا 2018"، بفوزه الكبير على ضيفه اليونانى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين، على ملعب " ماكسيمير"، بالعاصمة الكرواتية زغرب، فى ذهاب الملحق الأوروبى الم

– سويسرا تخطف فوزا مثيرا خارج قواعدها من إيرلندا الشمالية



على المصرى

وضع منتخب كرواتيا، قدما فى كأس العالم “روسيا 2018″، بفوزه الكبير على ضيفه اليونانى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين، على ملعب ” ماكسيمير”، بالعاصمة الكرواتية زغرب، فى ذهاب الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال.

أنتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم أصحاب الأرض والجمهور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حملت توقيع القائد الكرواتى لوكا مودريتش، من ركلة جزاء، فى الدقيقة 13، وبعدها بستة دقائق، أضاف نيكولا كالينيتش، الهدف الثانى لكرواتيا، وقلص سوكراتيس باباستاثوبولوس، النتيجة للضيوف فى الدقيقة 30.

ولم تمر سوى ثلاثة دقائق عن هدف اليونان، حتى سجل إيفان بيريسيتش، الهدف الثالث للمنتخب الكرواتى، فيما أختتم أندريج كراماريتش، أهداف اللقاء، فى الدقيقة 49، لتنتهى المباراة بفوز كرواتيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليصعب مهمة اليونان فى لقاء الإياب الذى سيقام يوم الأحد المقبل، على ملعب “كاريسكاكيس”، بالعاصمة اليونانية أثينا.

وفى مباراة أخرى، أقيمت اليوم أيضا، ضمن الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال، خطف منتخب سويسرا، فوزا مثيرا من ضيفه الإيرلندى الشمالى، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين على ملعب “ويندسور بارك” بالعاصمة الإيرلندية بلفاست.

ويدين المنتخب السويسرى بالفضل، لمدافعه ريكاردو رودريجيز،الذى سجل هدف اللقاء الوحيد، من ضربة جزاء فى الدقيقة 58، ليخطو المنتخب السويسرى خطوة كبيرة، نحو التواجد فى المونديال، علما بأن المنتخبين، سيلتقاين إيابا، يوم الأحد المقبل، على ملعب “سانت جاكوب بارك”، بمدينة بازل السويسرية.

ويقام غدا الجمعة، قمة لقاءات الملحق الأوروبى، الذى يجمع منتخبا السويد مع إيطاليا، على ملعب “فريندز آرينا”، بمدينة “بلدية سولنا” السويدية، وتختتم لقاءات ذهاب الملحق، بعد غدا السبت، بمواجهة الدانمارك مع إيرلندا.

وتنطلق يوم الأحد المقبل، مباريات الإياب، وتنتهى يوم الثلاثاء، ليكتمل عقد المنتخبات الأوروبية المتأهلة للمونديال، بعدما ضمنت تسعة منتخبات من القاراة العجوز، فيما تحولت أفضل ثمانى من أصل تسعة منتخبات، حصلت على المركز الثانى للملحق.