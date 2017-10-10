الملحق الآسيوي للمونديال.. سوريا فى مهمة صعبة أمام أستراليا

على المصرى يخوض منتخب سوريا لكرة القدم، مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفا على منتخب أستراليا، فى إياب الملحق الآسيوى ضمن تصفيات كأس العالم "روسيا 2018"، فى اللقاء الذى يقام بين المنتخبين على ملعب "آيه إن زي" بمدينة سيدنى، ويديره الحكم الأوزبكستانى رافشان أرماتوف.تكمن صعوبة مواجهة نسور قاسيون أما



على المصرى

يخوض منتخب سوريا لكرة القدم، مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفا على منتخب أستراليا، فى إياب الملحق الآسيوى ضمن تصفيات كأس العالم “روسيا 2018″، فى اللقاء الذى يقام بين المنتخبين على ملعب “آيه إن زي” بمدينة سيدنى، ويديره الحكم الأوزبكستانى رافشان أرماتوف.

تكمن صعوبة مواجهة نسور قاسيون أمام الكانجرو الأسترالى، فى النتيجة التى تحقق ذهابا، بهدف لكل فريق، بعدما أنتزع المنتخب السوري بركلة جزاء لنجمه عمر السومة، التعادل بهدف لكل فريق قبل دقائق من نهاية المباراة، التى أقيمت في ماليزيا، الخميس الماضي.

يحتاج المنتخب السورى للفوز بأى نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر لعبور الملحق الآسيوي إلى ملحق دولي ضد رابع الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، وهى المحطة الأخيرة قبل بلوغ المونديال للمرة الأولى فى تاريخ المنتخب السورى.

يدخل نسور قاسيون المباراة أمام مضيفه الأسترالي، متوقعاً مهمة صعبة، ضد منافس لم يغب عن النسخ الثلاث الماضية لنهائيات كأس العالم، وهو ما أقره أيمن الحكيم المدير الفنى للمنتخب السوري، قائلا: “لا شك أن مباراتنا مع أستراليا في سيدني صعبة، ورغم غياب خمسة لاعبين بسبب الإيقاف أو الإصابات، فقد اعتدنا اللعب خارج أرضنا”.

أضاف: “حافظنا على استراتيجية هامة جداً من خلال قدرة جميع اللاعبين من البدلاء على تثبيت حالة الأداء”، مضيفاً: “أقول لجمهورنا، ما حققه منتخبنا حتى الآن هو إنجاز بل هو إعجاز، وسندفع بكل ثقلنا وبكل طاقاتنا لمواصلة طريق تحقيق الحلم”.

تخوض سوريا لقاء الإياب في غياب ثلاثة لاعبين بسبب الحصول على إنذارين، وهم المدافع هادي المصري، ولاعب خط الوسط خالد مبيض، والمهاجم عمر خريبين، إضافة إلى قلب الدفاع أحمد الصالح وعمرو ميداني المصابين، واللذين غابا أيضاً عن مباراة الذهاب.

عرفت أستراليا نجاحات كبيرة على “آيه ان زي” في سيدني، الذى يستضيف لقاء اليوم، أبرزها الفوز على أوروجواي في الملحق الدولي للتصفيات عام 2005، وبلوغها مونديال 2006 في ألمانيا، وكانت هذه المشاركة في النهائيات الأولى للمنتخب الأسترالي منذ 32 عاماً، وهو لم يغب عن أبرز بطولة كروية عالمية منذ ذلك الحين.

في حين لم تتمكن سوريا من خوض أي مباراة في التصفيات على أرضها بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد، وهو ما أعتبره آنج بوستيكوجلو المدير الفنى لمنتخب أستراليا، أن المشجعين الأستراليين سيؤدون دوراً حاسماً على الملعب الذي شهد تتويج بلادهم بلقب كأس آسيا 2015.

قال: “عندما يلعب 80% من لاعبينا خارج البلاد، تصبح الأهمية مضاعفة، عندما يخوضون المباراة على أرضهم أمام عائلاتهم وأصدقائهم، ويشعرون بالحب الذي يبادله إياهم المشجعون”، وأضاف المدرب الذي ألمح إلى أن المباراة قد تكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني في حال عدم التأهل: “مما لا شك فيه أن هذا الأمر يساعد، وبطريقة ما يؤثر على ما يجري على أرض الملعب”، معتبراً أن المنتخب المنافس يشعر بقوة التشجيع للمنتخب المضيف.