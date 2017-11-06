الملتقي العربي : الإدارة التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن المساهمين

قالت شركة الملتقي العربي للاستثمارات، إن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن مساهميها وتتبع معايير الحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.

جاء ذلك – فى بيان اليوم الإثنين – للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بشأن توقيف رجل الأعمال السعودى صالح كامل، وأبنائه ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم .

وقالت الشركة إنها تمارس أعمالها بشكل اعتيادى ولا تعلم رسميا، بما تم نشره عن توقيف صالح كامل وأولاده.

وتعد “الملتقى العربى” شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1990 وفقا لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذى ألغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 وتم قيد الشركة بالبورصة المصرية فى 14 ديسمبر 1995 وتعمل فى مجالات الاستثمار المختلفة عن طريق تكوين محفظة استثمارية متنوعة فى المجالات المختلفة صناعية وتجارية وخدمية وعقارية.

ويبلغ رأسمال الشركة 247.4 مليون جنيه، موزعاً على 24.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة “دلة البركة” القابضة (48.53%)، وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (37.86%)، وتشغل هديل صالح عبد الله كامل، نائب رئيس مجلس الادارة، ممثلا عن شركة دلة البركة القابضة.

وألقت المملكة العربية السعودية، القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين فى إطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد، وشملت الحملة 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، جرى احتجازهم في وقت مبكر من صباح الأحد، كما شملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.



