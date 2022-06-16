الملتقى العربي للاستثمارت تنضم إلى تحالف المستحوذين على دومتي بمبلغ 50 مليون جنيه

أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في شركة ” Expedition Investment ” المتقدمة للاستحواذ على شركة دومتي للصناعات الغذائية منذ أبريل الماضي.

وقالت الملتقى العربي للاستثمارات في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن انضمامها إلى هذا التحالف جرى عبر توقيع اتفاقية اكتتاب للمساهمة في شركة Expedition Investment بمبلغ 50 مليون جنيه مقابل تخصيص نسبة من الأسهم سيجرى لم يجر تحديدها بعد.

وتقدمت شركة Expedition المؤسسة بدولة موريشيوس بعرض شراء مبدئى غير ملزم للاستحواذ على 90% من شركة دومتي للصناعات الغذائية بسعر 5 جنيه للسهم منذ 3 أبريل الماضى.

ونوهت الملتقى العربى بأن عرض الاستحواذ على دومتي غير نهائى ومتوقف على ما سيسفر عنه الفحص النافى للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة فى هذا السياق.

الملتقى العربى للاستثمارت : الدخول فى تحالف Expedition بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية

خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات

وأشارت إلى أن دخولها فى هذا التحالف يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود بالنفع على المساهمين ويعظم من فرص النمو خلال الفترة القادمة.

ويبلغ رأسمال الملتقى العربى حاليا 360 مليون جنيه موزعا على 360 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة دلة البركة القابضة التى تستحوذ على نسبة 44.3% من إجمالى الأسهم.

بينما تستحوذ بيت التوفيق للتنمية القابضة على 37.8%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الماضى.

وتبحث الشركة فى الوقت الحالى فرصا استثمارية متنوعة بقطاعات الأغذية والترفيه والتكنولوجيا المالية والقطاعات الدفاعية، وفقًا لتصريحات خالد أبوهيف، العضو المنتدب مع برنامج CEO Level الذى تعدّه المال (12 ديسمبر الماضى).

وقالت أبو هيف إن الشركة نجحت فى زيادة الأصول المُدارة من 1.9 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بجانب ارتفاع حقوق الملكية من 150 إلى 970 مليون جنيه، مع زيادة رأسمالها من 123 إلى 300 مليون جنيه منذ تولّيه إدارة الشركة.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 145 مليون جنيه خلال العام الماضي

حوار خالد أبو هيف شركة الملتقى العربى

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع أرباح الشركة إلى 145 مليون جنيه، خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 98 مليون جنيه تقريبًا خلال 2020.

وكشفت قوائم الملتقى العربى المرسلة للبورصة (22 فبراير الماضى)، ارتفاع إيرادتها إلى 588.2 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 553 مليون جنيه تقريبًا خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 376 مليون جنيه، خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 371 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2020.

بينما كشفت نتائج الأعمال المستقلة للشركة (الأم) ارتفاع صافي الربح إلى 83.6 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 35.5 مليون جنيه خلال العام السابق.

وفسرت الشركة ارتفاع نتائج أعمالها بزيادة الإيرادات ونجاح عملية توريق، خلال العام الماضى، نتج عنها أرباح بقيمة 64.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقفز نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.21 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.18 جنيه خلال العام الماضى.

وأعلنت الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.2 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارا من 16 مايو الماضى.