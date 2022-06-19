«الملتقى العربي»: تمويل الاستحواذ على «دومتي» من حصيلة تخارجات سابقة

قال بهجت حامد، مدير علاقات المستثمرين فى شركة الملتقى العربي للاستثمارات تمويل نصيبها في الاستحواذ المرتقب لتحالف “Expedition Investment ” على شركة دومتي للصناعات الغذائية، عبر مواردها الذاتية من حصيلة التخارجات التي نفذتها مؤخرا.

وتدرس فرص استثمارية جديدة

وكانت “الملتقى العربي” أعلنت نهاية الأسبوع الماضي انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في شركة ” Expedition Investment ” المتقدمة للاستحواذ على شركة دومتي للصناعات الغذائية منذ أبريل الماضي.

وكانت “Expedition ” المؤسسة بدولة موريشيوس تقدمت بعرض شراء مبدئى غير ملزم للاستحواذ على 90% من دومتي للصناعات الغذائية بسعر 5 جنيهات للسهم.

وكانت “الملتقى العربي” تخارجت العامين الماضيين من عدة استثمارات مما ولد لها أرباحا مجزية قيمتها 350 مليون جنيه، وفقا للعضو المنتدب للشركة خالد أبو هيف في لقاء سابق مع “المال”.

وأكد “حامد” أن الملتقى العربي ستنضم للتحالف بقيمة 50 مليون جنيه فقط، وأنه لم يتم بعد تحديد النسبة التي سيتم الاستحواذ علي، وأنها تتوقف على استجابة مساهمي دومتي لعرض الاستحواذ.

ولفت إلى أن الدخول ضمن التحالف المستهدف الاستحواذ على دومتي يأتي في إطار خطة الملتقى العربي لتنويع محفظتها الاستثمارية والتي تتضمن مساهمات في شركات تأجير تمويلي، ودواجن، وعقارات، والدخول في قطاعات جديدة.

وذكر أن الملتقى العربي تقوم حاليا بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة إلا أنه لم يتم أخذ قرار نهائي قي هذا الشأن.

يشار إلى أنه من بين التخارجات التي نفذتها الملتقى العربي تخارجها من كامل حصتها فى شركة العربية للصناعات الهندسية من خلال 5 عمليات بيع أسهم على مدار عامى 2020 و2021 بقيمة إجمالية تقدر بـ111 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الملتقى العربى حاليا 360 مليون جنيه موزعا على 360 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة دلة البركة القابضة التى تستحوذ على 44.3% من إجمالى الأسهم، بينما تستحوذ بيت التوفيق للتنمية القابضة على 37.8%، والباقي تداول حر، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الماضى.

وحققت الشركة صافي ربح 145 مليون جنيه عام 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 98 مليون جنيه تقريبًا خلال 2020.