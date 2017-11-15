الملتقى العربي تستثمر 51.7 مليون جنيه في شركتين

مصطفى طلعت أعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، اليوم الأربعاء، عن ضخ 51.7 مليون جنيه استثمارات، في شركتين، الأولى تعمل في صناعة الغزول، والثانية شركة تصنيع وتجارة للملابس الجاهزة. وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق على المساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه، في زيادة رأس مال

مصطفى طلعت

أعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، اليوم الأربعاء، عن ضخ 51.7 مليون جنيه استثمارات، في شركتين، الأولى تعمل في صناعة الغزول، والثانية شركة تصنيع وتجارة للملابس الجاهزة.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق على المساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه، في زيادة رأس مال شركة برفكت لصناعة الغزول ليصل إلى 109 ملايين جنيه، وبنسبة مساهمة 46%.

وفي نفس السياق، أشارت الشركة، إلى أنها ساهمت في شركة جملة الدولية لتجارة وتصنيع الملابس الجاهزة بمبلغ 1.7 مليون جنيه، عن طريق زيادة رأس المال إلى 4 ملايين، وبمساهمة 43% من رأس المال.

يشار إلى أن الأرباح المستقلة لشركة الملتقى العربي ارتفعت بمعدل 30%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 39 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.