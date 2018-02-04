الملتقى العربي: تأجير مبنى القرية الذكية يهدف إلى تعظيم الإيرادات

رجب عزالدين قالت شركة الملتقى العربى للاستثمار إن تأجيرها للمبنى الإدارى بالقرية الذكية يأتى فى إطار خطة لتعظيم الإيرادات وعوائد المساهمين. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن تأجير المبنى الإدارى لشركة فاليو انترنال اوتوموتف إيجييت يعكس الطلب على المقرات…

رجب عزالدين

قالت شركة الملتقى العربى للاستثمار إن تأجيرها للمبنى الإدارى بالقرية الذكية يأتى فى إطار خطة لتعظيم الإيرادات وعوائد المساهمين.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن تأجير المبنى الإدارى لشركة فاليو انترنال اوتوموتف إيجييت يعكس الطلب على المقرات الإدارية ذات البنية التحتية القوية مثل القرية الذكية.

وتابعت الشركة أن عقد التأجير الموقع الخميس الماضى يشمل مساحة 67% من المبنى الإداري المملوك لها بالقرية الذكية لمدة 3 سنوات مقابل 22 مليون جنيه سنويا.

وتبلغ المساحة المؤجرة 8292 مترا مربعا من إجمالي 12.4 ألف متر مربع، وذلك بمقابل قيمة إيجارية للمتر 220 جنيها شهريا.

وتبدأ المدة الإيجارية اعتبارا من يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لثلاث مدد أخرى مماثلة، بما يحقق تدفقا نقديا سنويا من عقد الإيجاري بنحو 22 مليون جنيه عن عام التأجير الأول وبمعدل زيادة سنوية مركبة قدرها 10%، وفقا للبيان.

وتستهدف الموازنة التخطيطية للشركة للعام الجارى الحصول على إيرادات توزيعات أرباح من مجموعة الشركات المستثمر بها بقيمة 42.6 مليون جنيه.