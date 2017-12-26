الملتقى العربى تبيع حصة فى التوفيق للتأجير بقيمة 114 مليون جنيه

رجب عز الدينأعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن قيام شركة الملتقى العربى للاستثمارات ببيع عدد 17.2 مليون سهم من أسهمها بالشركة بقيمة إجمالية 114 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة الملتقى بعد العملية إلى 68.399% من أسهم الشركة، مقارنة بن

رجب عز الدين





أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن قيام شركة الملتقى العربى للاستثمارات ببيع عدد 17.2 مليون سهم من أسهمها بالشركة بقيمة إجمالية 114 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة الملتقى بعد العملية إلى 68.399% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 89.9% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.60 جنيه، وتم التنفيذ عبر شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ الطرحين العام والخاص على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي “إيه. تي.ليس” بقيمة 126.7 مليون جنيه.

وذكرت البورصة في بيانها أنه تم تنفيذ الطرح على نحو 19.2 مليون سهم، بنسبة 24% من أسهم رأسمال الشركة، منها 4.8 مليون سهم بالطرح العام، و14.4 مليون سهم بالطرح الخاص بسعر 6.6 جنيه للسهم.

وأشارت البورصة إلى أنه من المقرر بدء التداول على الأسهم اعتبارًا من 28 ديسمبر الحالي، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال هذه الجلسة فقط.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم، قيمة كل سهم 2.5 جنيه، ويتكون هيكل الملكية بواقع 89.9% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات، و10% لبنك البركة، و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة- البحرين.