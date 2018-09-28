الملتقى الثاني للمسئولية المجتمعية يناقش التنمية الشاملة بإقليم قناة السويس

المال - خاص: تنطلق الدورة الثانية من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية بالمحافظات يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية حكومية مميزة تتمثل في كل من وزارات التنمية المحلية و التجارة و الصناعة و حضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمناقشة كيفية تح

المال – خاص:

تنطلق الدورة الثانية من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية بالمحافظات يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية حكومية مميزة تتمثل في كل من وزارات التنمية المحلية و التجارة و الصناعة و حضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمناقشة كيفية تحقيق تنمية شاملة و مستدامة في إقليم قناة السويس.

ينعقد الملتقى لتحقيق رؤية الدولة للتنمية، و دمج رؤية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني معها لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات المصرية، خاصة في محافظات إقليم السويس، لما له من اهمية اقتصادية كبيرة و مؤثرة علي سائر أنحاء الجمهورية.

وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية، “يركز الملتقى على خلق حلقة تواصل بين الأطراف المعنية لتحديد الاحتياجات الفعلية لإقليم قناة السويس و مناقشة فرص الاستثمار المتاحة به لجذب الاستثمارات المختلفة، و العمل على دمج و توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تحول شامل في خريطة الإقليم و تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمى.

وأضاف : “تحرص الشركة علي عقد الملتقي بالإقاليم المصرية المختلفة إيمانا بالجهود التي تبذلها كل الأطراف المعنية لتحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية.”

يشارك في الملتقى مجموعة مميزة من المتحدثين ومنهم محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و حسام فريد، مستشار وزير التجارة و الصناعة لشئون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ولارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، و المهندس شريف المنوفي، المدير التنفيذي لشركة “تي سي آي سنمار” للكيماويات، و أيمن جبر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دومنيك، و رئيس جمعية بورسعيد التاريخية، ومحمد سيد، رئيس مجلس إدارة شركة كابسي، و المهندس كريم السبع، رئيس مجلس إدارة شركة نيل القاهرة للنقل النهرى “سى إن أس” و المهندس جمال الغيطانى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى بورسعيد.

ويشارك كل من هاني النادي، رئيس الاتصالات الخارجية والعلاقات الحكومية، وشركة قناة السويس للحاويات و عمرو السجيني، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال و مصطفي جبر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات دومنيك، و رئيس جمعية شباب الأعمال ببورسعيد و المهندس أحمد عثمان، الرئيس المنتخب، المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB) والمهندس محمد أبو سعده، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ينعقد الملتقى تحت رعاية شركات “تي سي آي سنمار” و قناة السويس لتداول الحاويات و دومينيك، و بدعم من صندوق “تحيا مصر” و جمعية شباب الأعمال فرع بورسعيد والجمعية السويسرية المصرية للأعمال فى غرفة التجارة الكندية و المنطقة الروتارية 2451 و جوبزيلا و عدد من كبرى كيانات مجتمع الأعمال و القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن شركة “سي إس أر إيجيبت” هي الشركة الرائدة في مجال تنظيم المعارض و المؤتمرات و المنظمة للملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية في مصر علي مدار السنوات الأربع الماضية، و الأسبوع العربي للتنمية المستدامة و المؤتمر الإعلامي لمؤسسات العمل العربي المشترك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

