الملا : 5 مليارات دولار استثمارات حقل ظُهر حتى الآن

خالد بدر الدين أعلن وزير البترول طارق الملا، اليوم الخميس، أن الاستثمارات في حقل ظُهر المصري العملاق للغاز الطبيعي تبلغ 5 مليارات دولار حتى الآن، من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 12 مليار دولار.ذكرت وكالة رويترز أن شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر في عام 2015، ويحوي الح

خالد بدر الدين





أعلن وزير البترول طارق الملا، اليوم الخميس، أن الاستثمارات في حقل ظُهر المصري العملاق للغاز الطبيعي تبلغ 5 مليارات دولار حتى الآن، من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 12 مليار دولار.

ذكرت وكالة رويترز أن شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر في عام 2015، ويحوي الحقل احتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وقال الملا، في مؤتمر “حكاية وطن”، الذي يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في السنوات الأربع الماضية من مشروعات، إن مصر استطاعت خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية من 6.3 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.

ووعد الملا بسداد 750 مليون دولار من مديونية الشركات الأجنبية، في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن ولا تفصح مصر عن حجم المديونية حاليًّا أو التوقيت المستهدَف للانتهاء من السداد.

وتسيطر شركات إيني BP البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية، لكن الشركات عانت في الفترة الأخيرة تأخيرًا في تحصيل مستحقاتها.

وبدأ الإنتاج التجريبي من حقل ظُهر نهاية ديسمبر الماضى بطاقة 350 مليون قدم مكعبة يوميًّا، على أن ترتفع إلى مليار قدم مكعبة بحلول منتصف العام الحالي، وتسعى مصر لتسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثًا وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام الحالى.