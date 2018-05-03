الملا: 480% ارتفاعا بمبيعات بنزين ٩٥ في أبريل

نسمة بيومي وعمرسالم أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار قطاع البترول مواكبة التطورات الحديثة لرفع كفاءة وتوفير استهلاك الوقود من خلال تحسين المواصفات الفنية وطرح أنواع جديدة تتناسب محركات السيارات الحديثة واحتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه. وأضاف…

نسمة بيومي وعمرسالم

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار قطاع البترول مواكبة التطورات الحديثة لرفع كفاءة وتوفير استهلاك الوقود من خلال تحسين المواصفات الفنية وطرح أنواع جديدة تتناسب محركات السيارات الحديثة واحتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه.

وأضاف الملا أن مؤشرات استهلاك البنزين 95 الجديد ذو العلامة التجارية الذي تم طرحه في الأسواق فبراير الماضي من خلال منافذ تسويق شركتي إكسون موبيل وتوتال أوضحت حدوث زيادة كبيرة في إقبال المستهلكين على هذا البنزين الجديد لترتفع مبيعاته إلى متوسط 530 ألف لتر يوميا حتى شهر أبريل الماضى بالمقارنة بـــ110 ألف لتر يوميا قبل بداية يونيه 2017 بزيادة نسبتها أكثر من 480%.

وأشار الوزير إلى أن طرح البنزين الجديد من خلال منافذ محطات الشركتين يعد مرحله أولى وستلحق بهما باقى شركات التسويق العاملة بالسوق المصرية التى حاليا في إطار التجهيز بالإضافات الخاصة بكل شركة لطرح بنزينها الجديد بالعلامات التجارية.

وأدى طرح البنزين الجديد لحدوث زيادة في اجمالى استهلاك البنزين 95 ككل من إجمالي البنزين المباع بنوعيه 80 و92 إلى 2% في أبريل الماضي مقابل نسبة 4ر0% في يونيو 2017.

وقد شجع إقبال المواطنين على استخدام البنزين 95 شركات التسويق إلى زيادة منافذ التسويق ليرتفع عدد المحطات بنسبه 50% في شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر يونيه 2017.