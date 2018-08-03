الملا : 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا مستهدفات حقول المتوسط

المال- خاص:أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط يمضى بوتيرة سريعة، بالتعاون بين الوزارة والشركاء الأجانب في هذه المشروعات، والتي ستساهم فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى تدريجيا، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة لسرعة الا

المال- خاص:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط يمضى بوتيرة سريعة، بالتعاون بين الوزارة والشركاء الأجانب في هذه المشروعات، والتي ستساهم فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى تدريجيا، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة لسرعة الانتهاء من برامج حفر الآبار الجديدة لإنتاج الغاز وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

وقال إنه من المخطط بدء الإنتاج من أول بئرين بمشروع المرحلة (9ب) بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل، موضحا أنه سيتم الانتهاء من حفر باقى الآبار و عددها 8 إنتاجية وبئرين استكشافيين في الربع الثالث من 2019 للوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يوميا، لافتاً إلى أن العمل بالمشروع يسير على قدم وساق، فقد تم الانتهاء من حفر بئرين بالمرحلة بواسطة جهاز الحفر الموجود بالمنطقة، والذى تم تحريكه بالفعل للبدء في حفر البئر الثالث .

وأشار المهندس هشام العطار، رئيس شركة رشيد للبترول، إلى أنه تم البدء فى إجراءات استقدام جهاز حفر ثان للإسراع ببرنامج الحفر الاستكشافى في المنطقة، من خلال طرح مناقصة لاستقدام جهاز الحفر الجديد، وستسهم الآبار الاستكشافية الجديدة التي سيتم حفرها في المياه العميقة في مناطق عالية الحرارة والضغوط في إضافة احتياطي 351 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 4ر3 مليون برميل متكثفات فى ضوء ما تتمتع به هذه الآبار من احتمالات واعدة.