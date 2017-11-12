الملا: 16% تراجعًا فى فاتورة دعم المشتقات البترولية بالربع الأول

نسمة بيومى أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم توفير قرابة 4 مليارات جنيه من إجمالى فاتورة دعم الوقود خلال الربع الأول من العام المالى الحالى. وبلغت قيمة الدعم خلال الربع الأول نحو 23 مليار جنيه، بانخفاض 16% عن المرصود بموازنة 2017/2018. ورصدت الحكومة نحو 110 مليارات ج

نسمة بيومى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم توفير قرابة 4 مليارات جنيه من إجمالى فاتورة دعم الوقود خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وبلغت قيمة الدعم خلال الربع الأول نحو 23 مليار جنيه، بانخفاض 16% عن المرصود بموازنة 2017/2018.

ورصدت الحكومة نحو 110 مليارات جنيه لدعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالى 2017/2018، مقابل 122 مليارًا خلال العام المالى الماضى.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى، عقد أمس، إن العام المالى الحالى لن يشهد زيادة جديدة فى أسعار المشتقات البترولية.

وكان وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، قد أكد فى تصريحات له مؤخرا أن الحكومة لن تحرك أسعار المشتقات البترولية قبل نهاية العام المالى الحالى.

وأشار الوزير إلى انخفاض الاستهلاك بواقع 4% في البنزين و7% في السولار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار البترول عالميا سيؤثر على الدعم.

وتابع وزير البترول: هناك مفاوضات مع الجانب العراقي لتجديد التعاقد على استيراد الخام بكميات مضاعفة مقارنة بالعقد الاخير ،حيث انه هناك مساعى لزيادة كميات الخام المستوردة إلى 2مليون برميل شهريًا.

ووقعت الهيئة العامة للبترول إتفاقا مع شركة سومو العراقية خلال شهر أبريل الماضى ،لتوريد 12 مليون برميل خام لمصر على مدار عاما بتسهيلات فى السداد وفترة سماح 9 شهور ،وحصلت مصر على كامل الكميات بحسب التعاقد خلال 6 أشهر بدأت من مايو حتى أكتوبر الماضى.

واوضح الوزير أنه رغم زيادة اسعار المشتقات البترولية مؤخرا،الا انها لا تزال مدعومة حتى الان ،موضحا أنه هناك منتجات بترولية مثل البوتاجاز من الصعب الغاء الدعم كليا عليها.

“وارجع ذلك إلى وجود عدد من المناطق يصعب دخول الغاز بها لأسباب تتعلق فنية ،فضلا عن أن هناك محافظات لم يصل إليها الغاز مثل الوادي الجديد، بسبب بُعد المناطق عن بعضها، والكثافة السكانية الضعيفة.

واكد الوزير أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال قبل نهاية 2018 ،مضيفا ان مصر لا تمتلك حقل ظهر فقط لزيادة إنتاج الغاز ،بل هناك العديد من المشروعات التنموية الواعدة.

واوضح أن الوزارة تستهدف إستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى الحالى.