الملا: 122.4 مليار جنيه قيمة دعم البترول 2016/2017

نسمة بيومى وعمر سالمقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول رغم التحديات التى واجهته نجح فى توفير كل احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2016/2017 بكميات بلغت 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة الى ت

نسمة بيومى وعمر سالم

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول رغم التحديات التى واجهته نجح فى توفير كل احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2016/2017 بكميات بلغت 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة الى تكرير 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد، وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت 4ر122 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلية، موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت 3ر204 مليار فى مقابل 9ر81 مليار إيرادات لبيعها محليا بالأسعار المدعمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016/2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.

وخلال الاجتماع أكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجى لقطاع البترول يأتي فى إطار السياسة العامة للدولة وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحاً أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.