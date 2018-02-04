الملا : ١.٦ مليار قدم مكعب غاز يوميا زيادة بالإنتاج

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق الدورة الثانية لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2018” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 12-14 فبراير الحالى.

وأشار إلى أن عام 2017 شهد العديد من النجاحات على رأسها إنجاز 4 مشروعات كبرى لإنتاج الغاز الطبيعي، أضافت أكثر من 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومنها حقول شمال الإسكندرية “تورس وليبرا” وأتول ونورس وحقل “ظهر” الذي بدأ الإنتاج المبكر منه مؤخرا.

وأوضح أن مصر تشهد خطوات إيجابية في مجال الطاقة، منها قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، ومشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول الذي يسير بخطى ثابتة.

وأكد أن المؤتمر سيشهد هذا العام حضورا قويا يضم العديد من وزراء الطاقة والبترول بالجزائر والعراق والأردن وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى قبرص وجنوب أفريقيا، فضلا عن أمناء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ورئيس مجلس البترول العالمي وعدد من رؤساء كبرى شركات البترول العالمية، مما يوفر لجلسات المؤتمر مناقشات ثرية ومشاركة فاعلة ، كما أن انعقاده بقاعة مؤتمرات المنارة بالقاهرة الجديدة بتجهيزاتها الفنية العالية سيعطي مرونة أكبر لعقد الجلسات ومتابعتها.

وأضاف أن المؤتمر جزء من الإعلان العالمي، عما تقوم به مصر من خطط تنموية لقطاع البترول والغاز وهي خطط طموحة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة والثروات الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني.

و أوضح كريستوفر هادسون الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة بشركة “DMG” المنظمة للمؤتمر، أن خطط العمل التي ينفذها قطاع البترول وضعت مصر محط أنظار العالم، مما يدعم خططها في التحول لمركز إقليمى للطاقة، مشيرا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام مضاعفة أعداد المشاركين، ودول جديدة تشارك لأول مرة، بالإضافة إلى حوالى 150 خبيرا ، كما أن هناك حوالى 40 جلسة فنية إلى جانب الجلسات الرئيسية.

وقال إن هناك جلسة مخصصة للسلامة والصحة المهنية والبيئة والتي يوليها قطاع البترول أهمية كبرى، مشيرا إلى الدعم الكامل الذى يقدمه وزير البترول لإنجاح المؤتمر الذى ينقل إلى العالم صورة مصر الحقيقية كدولة واعدة في صناعة البترول والغاز.

وأكد أن مؤتمر معرض مصر الدولى للبترول والغاز، أصبح ملتقى بترولى عالمى لكبريات الشركات العاملة فى هذه الصناعة، بما يسهم فى تقدم صناعة البترول والغاز فى مصر ، مشيراً إلى أن مصر تعد قلب صناعة البترول على المستوى الاقليمى، لما تمتلكه من مقومات فريدة فى هذه الصناعة، مثل البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافى بما يدعم سعيها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة .

وأشار إلى أن افتتاح “إيجبس” يتزامن مع التحولات الاقتصادية الإيجابية التى تشهدها مصر، وخطط التنمية الطموحة والدور المتزايد لقطاع البترول والغاز فى الاقتصاد الوطنى فى أعقاب المشروعات الجديدة.

وأضاف أن المعرض يشارك فى فاعلياته أكثر من 400 شركة محلية وعالمية ، و10 آلاف مشارك و11 جناحا لكبريات الدول فى الصناعة البترولية.

