الملا يوقع اتفاقا إماراتيا لشراء 10% من حصة إيني بحقل ظهر

نسمة بيومي وعمر سالم: وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من شركات اينى الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" الاتفاق النهائي لشراء الشركة الاماراتية 10% من حصة شركة اينى الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر با

نسمة بيومي وعمر سالم:

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من شركات اينى الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس” الاتفاق النهائي لشراء الشركة الاماراتية 10% من حصة شركة اينى الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط ، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار بالإضافة الى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

وقع الاتفاق عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة ، وعن شركة اينى الإيطالية المهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة وعن شركة مبادلة الإماراتية للبترول د. بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي للشركة ، وذلك بحضور السفير الإماراتى بالقاهرة جمعة مبارك.

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في كافة مراحله أسهمت بقوة في زيادة اقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز.

وأشار إلى أن دخول شركاء جدد للإستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية الى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية ، لافتاً الى أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر وأنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية في ابوظبى إحدى الشركات الرائدة في مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط و جنوب شرق آسيا.

يشار الى أن شركة إينى الإيطالية هي المالك الاصلى لمنطقة امتياز شروق حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الإمتياز في مقابل 10% لشركة بى بى البريطانية و30% لشركة روزنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.

