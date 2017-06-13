الملا يوصى بتعجيل تنفيذ مشروع غاز غرب الدلتا

نسمة بيوميأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الالتزام بتعجيل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق)، وبدء الإنتاج منها قبل الموعد المخطط، مشيراً إلى أن العمل فى المشروع يتم بمعدلات أعلى من المعتمدة بالخطة، وأضا

نسمة بيومي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الالتزام بتعجيل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق)، وبدء الإنتاج منها قبل الموعد المخطط، مشيراً إلى أن العمل فى المشروع يتم بمعدلات أعلى من المعتمدة بالخطة، وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع (حقلى تورس وليبرا)، والتى قام الرئيس السيسى بافتتاحها فى مايو الماضى ووضعها على الإنتاج بمعدلات 700 مليون قدم مكعب يومياً قبل موعدها المحدد بـ8 أشهر ساهمت إيجابياً فى الاستمرار بنجاح فى تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى، وتقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الاجتماع الدورى السادس للجنة العليا لمتابعة تقدم الأعمال فى المرحلة الثانية من المشروع، والتى تشمل حقول فيوم وجيزة وريفن بحضور وكيلى الوزارة لشئون الغاز وللاتفاقيات والاستكشاف ورئيسى هيئة البترول وإيجاس ونائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج ونائب رئيس هيئة البترول للرقابة على الشركات المشتركة ورئيس شركة بتروجت ومن جانب شركة بى بى البريطانية المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى للشركة والمهندس معتز عاطف مدير عام المشروعات.

وخلال الاجتماع أشار الرئيس الإقليمى للشركة إلى أن بى بى تواجه تحدياً كبيراً للتعجيل بالمشروع لوضع حقلى فيوم وجيزة على الإنتاج فى نهاية عام 2018 بمعدل حوالى 400 مليون قدم مكعب يومياً، كما استعرض مدير عمليات بى بى موقف تنمية الحقلين وكذلك موقف تنفيذ خطى الأنابيب لنقل الغاز إلى تسهيلات المعالجة، كما تم استعراض موقف تنمية حقل ريفن ومحطة المعالجة البرية الجارى تنفيذها حالياً لمعالجة غازات الحقل الذى من المخطط بدء إنتاجه عام 2019 بمعدل إنتاج أولى 350 مليون قدم مكعب يومياً.