الملا يناقش التوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء مع «ديسفا» ومسؤولة يونانية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع ألكسندرا سدوكو – نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانى، وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول التوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء من المصادر المختلفة، وبحث سبل استغلال البنية التحتية لكلا البلدين.

كما ناقش معها قدرات مصر الحالية المتمثلة فى مصانع الإسالة لتداول ونقل الغاز الطبيعى لليونان ومن ثم لأوروبا.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال خفض الانبعاثات سواء على مستوى الوزارتين أو الشركات.

يأتي ذلك ضمن عدداً من اللقاءات مع وزيري الطاقة اليوناني والقبرصي تناولت مجالات التعاون المشترك وبخاصة فى موضوعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وجلسة الطاقة التى تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية غداً في قمة المناخ Cop28.

كما عقد الوزير اجتماعاً مع السيدة ماريا ريتا الرئيس التنفيذى لشركة ديسفا اليونانية ، تم خلاله استعراض مجالات التعاون فى تنفيذ مشروعات الطاقة منخفضة الكربون.

كما تم بحث سبل دعم التعاون المشترك في أنشطة صناعة الغاز الطبيعى ، خاصة نقل وتصدير الغاز المسال إلى دول أوروبا

وأبدت ماريا ريتا رغبة الشركة في تكوين شراكات مع الشركات المصرية العاملة فى أنشطة الغاز لتصدير الغاز المسال من مصر لأوروبا عبر اليونان، خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لذلك إلى جانب التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها اليونان فى أنظمة الغاز المسال بما يحقق المنفعة لكلا البلدين