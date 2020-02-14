الملا يلتقي ممثلي «وايلد ويل» العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر

جاء الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارة والشركات العالمية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار فعاليات مؤتمر “إيجيبس ٢٠٢٠ ” اجتماعا مع ممثلي شركة وايلد ويل العالمية والرائدة عالميا في مجال الاستشارات والخدمات التقنية في مجال الآبار وتنفيذ الأعمال الخاصة بها بأعلى درجات الأمان والسيطرة على الأزمات.

وضم وفد الشركة كوري هوفمان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وباري موار المدير العام لأعمال الحفر ومنطقة أوروبا ومهندسة داليا توفيق مدير مكتب مصر ومدير تطوير أعمال الشرق الأوسط.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون مع شركة وايلد ويل التي أنشأت مكتب مصر الإقليمي وتوجيه استثماراتها من خلال توفير أحدث المعدات التكنولوجية من قبل الشركة بمصر لدعم الشركات المصرية والعالمية في مجالات البحث والإنتاج.

وجاء الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارة والشركات العالمية المتخصصة في المجالات المطلوبة لدعم استراتيجية الوزارة في التوسع في أعمال التنقيب والحفر فى مصر.

وتم عقد الاجتماع فى إطار تهيئة المناخ والبنية التحتية للاستثمارات الأجنبية لمواكبة خطة الوزارة التوسعية في تنمية وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.

وأكد المهندس طارق الملا علي أهمية تطبيق الأسس العالمية للأمن والسلامة في أعمال الآبار وأعمال الحفر.

وأكد كوري هوفمان وداليا توفيق علي التزام الشركة الدعم الكامل لاستراتيجية الوزارة من خلال برامج التدريب المتطورة لخلق كوادر مصرية بكفاءات متخصصة في الأمن والسلامة لأعمال حفر الآبار لمواكبة الطفرة التوسعية في قطاع البترول.

وأشار إلى تقديم جميع الخدمات والدراسات الهندسية للوصول إلى منظومة آمنة من آليات وبرامج الحفر لجميع شركات البترول العالمية والمصرية .

كما قام ممثلي الشركة بعرض الأجهزة المتطورة والتي تم نقلها للمنطقة الحرة بالإسكندرية لاتاحة سرعة الدعم والتحرك لاحتواء الأزمات الفنية في حواجز أمان الحفر BOP بمختلف الأنماط سواء كان بحريًا أو بريًا.