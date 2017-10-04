الملا يلتقى وزراء طاقة فنزويلا والجزائر وبوليفيا فى روسيا



نسمة بيومى

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى والذى افتتح أعماله صباح اليوم بالعاصمة الروسية موسكو برئاسة وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك وبمشاركة وزراء البترول والطاقة الأعضاء بالمنتدى من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للغاز على مستوى العالم بالإضافة الى وزراء 7 دول بصفة مراقب والسكرتير العام للمنتدى.



وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن الوزير أشار أمام الاجتماع إلى أن مصر تعمل من خلال عضويتها في المنتدى على دعم أهدافه والتي يأتي في مقدمتها تشجيع التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كمصدر نظيف للطاقة بهدف تحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية تعزيز الإستثمارات في مجال الغاز الطبيعى وهو ماتنفذه مصر حالياً برؤية عملية واضحة أسهمت في حدوث تطور ملموس في صناعة الغاز المصرية سواء على مستوى زيادة الإنتاج وتنفيذ مشروعات كبرى لتنمية اكتشافات الغاز المصرية في البحر المتوسط أو تطوير واستغلال البنية التحتية لصناعة الغاز الطبيعى بما يدعم توجه مصر للتحول الى مركز محورى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى.



وأكد الوزير أن مصر تركز حالياً على تحقيق هدفها بالوصول الى الاكتفاء من الذاتي من الغاز الطبيعى والتوقف عن الاستيراد نهاية العام القادم.



وعلى هامش المنتدى التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وزير الطاقة البوليفى لويس البرتو سانشيز والذى جدد دعوة بلاده للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي ستستضيفها بوليفيا في نوفمبر المقبل بحضور رؤساء الجمهوريات ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى معرباً عن تطلع بلاده لمشاركة الرئيس المصرى في القمة.



كما التقى الملا بوزير البترول الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو حيث بحث الجانبان أوضاع الأسواق العالمية ومستويات الأسعار العالمية للخام فضلاً عن مناقشة الفرص الحالية في سوق الغاز الطبيعى، معرباً عن تطلعه لتبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة القادمة واستفادة مصر من الخبرة الفنزويلية الواسعة في مجال الصناعة البترولية والغازية.



وبحث الوزير مع المهندس مصطفى قيتونى وزير الطاقة الجزائرى سبل تنمية التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وخلال لقائه مع رؤساء الشركات الروسية روزنفت ولوك أويل بحث الوزير زيادة نشاط الشركتين في مصر خاصة أن روزنفت الروسية ستضخ استثمارات فى حقل ظهر للغاز الطبيعى كشريك لشركة إينى الإيطالية، وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز حيث تتطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال خلال الفترة المقبلة لتنمية الإنتاج والاحتياطى من خلال طرح المزايدات العالمية وابرام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية في عدة مناطق، كما أشار الوزير إلى أن مصر تنفذ حالياً مشروعاً للمسح السيزمى بمياه البحر الأحمر لوضعها على الخريطة الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز.



والجدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول يشارك حالياً خلال زيارته لموسكو في فعاليات أسبوع الطاقة الروسى، حيث يحظى بمشاركة واسعة من كبار قادة ورؤساء حكومات الدول ورؤساء أكثر من 500 شركة عالمية في مجال الطاقة مما يجعله منصة هامة لمناقشة التحديات في مجال الطاقة وإيجاد حلول لها فضلاً عن توطيد أواصر التعاون والعلاقات بين الحكومات والشركات.

