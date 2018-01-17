الملا يكلف غنيم برئاسة حمش لمناجم الذهب

طاقة الملا يكلف غنيم برئاسة حمش لمناجم الذهبنسمة بيومىأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، حركة تنقلات جديدة شملت تكليف الجيولوجى محمد على محمد غنيم رئيساً لشركة حمش مصر لمناجم الذهب . 1:25 م, الأربعاء, 17 يناير 18 1:25 م, الأربعاء, 17 يناير 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر نسمة بيومىأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، حركة تنقلات جديدة شملت تكليف الجيولوجى محمد على محمد غنيم رئيساً لشركة حمش مصر لمناجم الذهب .شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر