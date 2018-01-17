طاقة

الملا يكلف غنيم برئاسة حمش لمناجم الذهب

نسمة بيومىأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، حركة تنقلات جديدة شملت تكليف الجيولوجى محمد على محمد غنيم رئيساً لشركة حمش مصر لمناجم الذهب  .
1:25 م, الأربعاء, 17 يناير 18 1:25 م, الأربعاء, 17 يناير 18

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نسمة بيومى

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، حركة تنقلات جديدة شملت تكليف الجيولوجى محمد على محمد غنيم رئيساً لشركة حمش مصر لمناجم الذهب  .

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