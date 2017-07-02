الملا يفتتح محطتين جديدتين لشركة إمارات مصر

نسمة بيومى حضر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، افتتاح محطتين جديدتين لشركة إمارات مصر، حيث أكد عمق العلاقات الثنائية والشراكة الناجحة بين الطرفين، والتى تدعمها القيادة السياسية فى البلدين، موجهاً بتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية فى قطاع البترول والتى تعد شركة إمارات مص



نسمة بيومى

حضر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، افتتاح محطتين جديدتين لشركة إمارات مصر، حيث أكد عمق العلاقات الثنائية والشراكة الناجحة بين الطرفين، والتى تدعمها القيادة السياسية فى البلدين، موجهاً بتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية فى قطاع البترول والتى تعد شركة إمارات مصر أحد النماذج المميزة لها بما تقدمه من خدمات متكاملة تلبى رغبات المستهلكين.

وأكد الوزير خلال كلمته فى افتتاح المحطتين الجديدتين للشركة للخدمة وتموين السيارات بالتجمع الخامس، المستوى المتميز الذى تقدمه محطات الشركة سواء من حيث خدمات التموين أو الخدمات الملحقة، مشيراً الى أهمية زيادة عدد منافذها استغلالا لنجاحاتها ورصيدها لدى الجمهور وأوضح أن هناك فرصاً متميزة متاحة للاستثمار فى مجال إقامة محطات الخدمة وتموين السيارات فى ظل المشروع القومى للطرق الذى تنفذه مصر حالياً.

كما أعرب المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات بمصر عن تطلعه لمزيد من التطور والازدهار للعلاقات بين الدولتين وخاصة العلاقات الاقتصادية في ظل ما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية تضعها على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أهمية استثمار شركة إمارات مصر للدعم اللامحدود من وزارة البترول فى إنشاء المزيد من محطات الخدمة وتموين السيارات بمحافظات مصر، كما أوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حالياً يصل إلى حوالى 5ر3 مليار دولار وأن حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرى أكثر من 2ر6 مليار دولار يتم إدارتها من خلال 877 شركة مشتركة، وأن هناك آفاقاً جديدة لزيادة الاستثمار المشترك مع إقرار قانون الاستثمار.

من جانبه، أكد محمد جمعة بن شرف، الرئيس التنفيذى لإمارات مصر، التزام الشركة الكامل بتقديم خدمات متكاملة من خلال محطاتها تلبى احتياجات وتطلعات عملائها وكذلك مراعاة الشكل الجمالى والحضارى فى إنشاء المحطات وتطبيق أحدث التقنيات المتعلقة بترشيد الطاقة وزيادة مستويات الأمان وتدريب الكوادر العاملة، وأن التعاون المثمر مع قطاع البترول المصرى أثمر عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة مصر للبترول فى مشروع “أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولى.

وأوضح المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة، أن إمارات مصر تسعى لزيادة أنشطتها بمصر من خلال خطة لمضاعفة عدد محطاتها خلال السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن عدد محطاتها الحالية يبلغ 15 محطة يعمل بها حوالى 1050 عاملاً مصرياً يتصفون بالتميز ويتم تدريبهم ورفع كفاءتهم بصفة مستمرة.