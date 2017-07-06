الملا يفتتح محطة توليد كهرباء بمجمع إيثيدكو

باستثمارات 98 مليون دولار





نسمة بيومي

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم مجمع المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بالإسكندرية والذى يعد أكبر مجمع لصناعة البتروكيماويات فى مصر بعد تدشينه العام الماضى بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية للمجمع كل من المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى والمهندس وجيه الجيشى رئيس شركة صان مصر ولفيف من قيادات قطاع البترول.

وأكد الوزير خلال الجولة على أن زيارته تستهدف متابعة سير العملية الإنتاجية للمجمع الذى يقوم بتوفير خامات البولى إيثيلين للسوق المحلى والتصدير لتحقيق عائد دولارى حيث تعد من الخامات الأساسية التى تدخل فى مختلف الصناعات، مشيراً إلى أن الأداء المتميز للمشروع منذ تدشينه يعكس بقوة نجاح استراتيجية الدولة ممثلة فى قطاع البترول لتعزيز الاستثمار فى مجال صناعة البتروكيماويات كأحد المجالات التى تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وزيادة المنتج المحلى من الخامات البتروكيماوية، لافتاً إلى أن مشروع ايثيدكو هو نموذج للمشروعات البترولية المتميزة على المستويين الإقتصادى والبيئى.

وأضاف أن قطاع البترول يعمل بالتوازى على مسارين للنهوض بصناعة البتروكيماويات المصرية، الأول هو دعم المشروعات القائمة وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية والثانى هو تنفيذ مشروعات جديدة للبتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة فى ضوء الفرص الإستثمارية التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وخلال الجولة التفقدية افتتح الوزير ومرافقوه محطة توليد الكهرباء الدائمة بالمجمع بقدرة 150 ميجاوات لتغذية المشروع بمتطلباته من الطاقة الكهربائية بشكل دائم حيث بلغت تكلفتها الإستثمارية 98 مليون دولار وتم تشغيلها بعد الانتهاء من تنفيذها من خلال شركتى إنبى وصان مصر.

واستمع الوزير الى شرح من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة حول المرحلة الثانية من مشروع محطة الكهرباء والجارى العمل بها حالياً لإنشاء محطة محولات باستثمارات 23 مليون دولار وربطها بالشبكة القومية للكهرباء كمصدر بديل لتأمين احتياجات المشروع والاستفادة من الطاقة الفائضة فى المشروعات القومية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها فى الربع الأول من العام المقبل.

كما استعرض الموقف الإنتاجى للمجمع والذى بلغ منذ افتتاحه فى أغسطس الماضى وحتى الأن نحو 327 ألف طن من الإيثيلين و268 ألف طن من البولى ايثيلين والتى تدخل فى صناعة المنتجات البلاستيكية المختلفة والأجهزة الكهربائية والجلود ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية ولعب الأطفال، وأضاف أن إجمالى كميات الإيثيلين الموردة للشركات الشقيقة بلغت 65 ألف طن فى اطار سياسة التكامل بين شركات قطاع البترول.



وأشار إلى أن إجمالى مبيعات البولى ايثيلين بلغت 221 ألف طن بواقع 87 ألف طن للسوق المحلى و134 ألف طن للتصدير الى 25 دولة لزيادة العائد الدولارى، مؤكداً أن فوز الشركة مؤخراً بجائزة دولية كأفضل مشروع فى إعادة تدوير المياه والحفاظ على البيئة يعكس التزامها البيئى وحرصها على الحفاظ على الموارد.

وعلى جانب آخر، أوضح رئيس الشركة التزامها بمسئوليتها المجتمعية لتنمية المجتمع المحيط بعد مشاركتها فى الحملة التى اطلقتها الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع شركة سيدبك لترشيد الطاقة الكهربائية فى 3 قرى وهى الكرنك وأبوسمبل 1 وأبوسمبل2 من خلال استبدال لمبات الإضاءة العادية فى 2800 وحدة سكنية و12 مسجد ومركز شباب باللمبات الليد الموفرة للطاقة تنفيذاً لمبادرات ترشيد الطاقة التى يتضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول حيث حققت الحملة التى جاءت تحت شعار ” فاتورة أقل.. حياة أفضل ” مردوداً كبيراً من خلال مساهمتها فى تحقيق وفر سنوى قدره 350 ألف دولار فى استهلاك الغاز اللازم لتوليد الكهرباء بما يتعدى المليون دولار فى ثلاث سنوات، مشيراً الى أن الحملة مستمرة فى استهداف قرى جديدة لتحسين وترشيد استخدام الطاقة.