الملا يعقد مباحثات مع وزير الطاقة اليمنى والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور سعيد سليمان الشماسى، وزير النفط اليمنى، والوفد المرافق له، على هامش المشاركة فى مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر بقطر، والذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، دعم التعاون والتفاهم بين البلدين فى مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين فى إطار الاتفاق الموقَّع بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث المساهمة فى تطوير الاتفاقيات البترولية فى اليمن كأحد المجالات المهمة التى تتطلبها صناعة البترول والغاز هناك،

والرغبة القوية فى تواجد الشركات المصرية العاملة فى مجالات المشروعات والخدمات باليمن، وكذا خطة اليمن لاستغلال موقعها الإستراتيجي فى تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير،

والاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الغاز الطبيعى، وخاصة الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات، وذلك إلى جانب التعاون فى مجال استغلال الثروات التعدينية.

وتطرّق اللقاء إلى مشاركة اليمن فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024 المقرر عقده فى فبراير المقبل، وعمل فرق برنامج العمل بالبلدين على مجالات التعاون التى تم بلورتها خلال المباحثات.

*ويلتقى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز*

والتقى الوزير مع محمد هامل، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز، على هامش المشاركة فى المؤتمر، وتناول اللقاء مشاركة المنظمة فى مؤتمر قمة المناخ “COP28” بالإمارات، وما تناولته القمة من موضوعات؛

وعلى رأسها الحاجة للإمدادات التى تقدمها صناعة البترول والغاز الطبيعى، وجهودها فى تسريع وتيرة التحول الطاقي ومشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات،

وكذلك التعاون بين الجانبين فى إطار عضوية مصر بالمنظمة، ودور المنظمة فى دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين، والدور المهم لصناعة الغاز الطبيعى وزيادة الاعتماد عليه كوقود نظيف ضمن مزيج الطاقة العالمى.