«الملا» يعطى إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لمتابعة تداول وتوزيع البوتاجاز

خطوة نحو التوسع في تطبيق التحول الرقمي في إدارة الأنشطة والمشروعات البترولية

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما يشهده قطاع البترول من تطوير متواصل في أنشطته الإنتاجية والخدمية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي في إدارة الأنشطة والمشروعات البترولية، يتناسب مع ما تشهده مصر من تطوير شامل يعكس ملامح الجمهورية الجديدة.

وأعطى طارق الملا إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليا، في جميع مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة .

جاء ذلك خلال تفقد الملا لمنطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية، التابعة لشركة بتروجاس، التي افتتح خلالها أعمال التطوير بالمنطقة التي تقوم بإمداد القاهرة الكبري، وعدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من اسطوانات البوتاجاز.

وأوضح الملا أن تطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يأتي لرفع كفاءتها، في ظل الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة، التي تتصل بمنتج حيوي يمثل إحدى متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى في مناطق الجمهورية.

وقال إن مشروع توصيل الغاز ساهم بدوره في تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز، وترشيد استهلاك المنتج، ما أعطى فرصة مواتية للتطوير لدعم كفاءة المنظومة في خدمة مستهلكى البوتاجاز الحاليين.

تابع الملا خلال الزيارة إجراءات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز، التي بدأت تظهر أولي ثمارها بتدشين المنظومة الإلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول منتج البوتاجاز.

وتستهدف المتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانئ فى حالة الاستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير، وتخزينه بالمستودعات وحتي وصوله إلى المستهلك.

، ويقوم على إلغاء التدخل اليدوي في عمليات تداول البوتاجاز، ما يضمن أعلي مستوي من دقة الأداء والتحكم في كميات التداول، لضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين.

كما تم استعراض موقف نظام سكادا الجديد والذي تم البدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشائه بشركة بتروجاس .

ومن المقرر ان يقوم بربط جميع مواقع العمل التابعة لبتروجاس بمنظومة الكترونية رقمية يمكن من خلالها مراقبة و متابعة كميات البوتاجاز الواردة سواء من خلال خطوط الانابيب أو السيارات الصهريجية، ومتابعة الكميات المنصرفة بدقة .

ويتصل ذلك مركزيا بالمركز الرئيسي لشركة بتروجاس وبغرفة العمليات بهيئة البترول بغرض التحكم الكامل والمراقبة لجميع مراحل نقل وتعبئة وتوزيع المنتج.

واستمع الوزير لشرح من رأفت عبدالهادي، رئيس شركة بتروجاس حول أعمال التطوير غير المسبوقة في منظومة تخزين وتداول وتعبئة البوتاجاز التابعة لشركة بتروجاس.

وأوضح انه تم الانتهاء من تطوير مناطق القطامية ومسطرد وأسيوط وقويسنا، وجار تطوير مناطق طنطا وطموه بالجيزة والإسكندرية والسويس وعجرود.

وتفقد الملا ومرافقوه ميدانيا التسهيلات والبنية الأساسية التي تم تطويرها بمنطقة بوتاجاز القطامية .

حيث تفقد منطقة شحن وتفريغ السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز بعد تطبيق منظومة الشحن الاوتوماتيكية الجديدة quick coupling كنقلة نوعية في مجال شحن وتفريغ البوتاجاز وتأمين الحمولات على الطرق.

كما تفقد الملا انتظام عمليات تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالمنطقة بمعدل يقترب من 120 الف اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري يوميا.

وقام بالوقوف على ماتم من أعمال للتطوير في التسهيلات الخاصة بتعبئة الاسطوانات حيث تم تحويل جميع أنظمة التعبئة من النظام الميكانيكي الي الالكتروني فضلا عن تطوير أحواض اختبار الاسطوانات .

كما تم إنشاء مظلتي اصلاح وصيانة جديدتين للاسطوانات وهو ما يضمن كفاءة تامة و مطابقة المنتج النهائي للمواصفات والجودة وتحقيق أعلى درجات الأمان في الاسطوانات المتداولة بالسوق لجمهور المستهلكين.

كما اطلع الملا علي ماتم في مجال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية حيث تم إحلال وتجديد منظومة الإنذار و تأهيلها للربط مع منظومة سكادا الرقمية الجديدة.