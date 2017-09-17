الملا يعتمد نتائج أعمال بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق من انتظام فى توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، تم من خلال تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، بتطبيق حلول علمية وعملية مستدامة، مشيراً إلى أن تكاتف جهود قطاعات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد وتفانى العاملين خلف عجلة الإنتاج كان له دور كبير في تنفيذ ذلك وضمان استقرار السوق وبخاصة منتج البوتاجاز .

جاء ذلك خلال رئاسة “الملا” للجمعيات العامة لشركات القطاع العام لشركتى الغازات البترولية (بتروجاس) والقاهرة لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمالهما للعام المالى (2016/2017 ) بحضور المهندس محمد طاهر، وكيل أول الوزارة، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وعدد من القيادات وممثلى الوزارات.

وأوضح أن استمرار تواصل القيادات والعاملين يقلل الفجوة ويسهم فى إيجاد رؤية مشتركة واضحة، وأن ذلك التواصل والتلاحم ينشأ من الزيارات المتتالية لمواقع العمل والإنتاج والانصات للعاملين والأخذ بالحلول والمقترحات والابتكارات القابلة للتطبيق، مما ينعكس فى النهاية على رفع كفاءة الأداء ويحقق أهداف الدولة فى زيادة وتحسين الإنتاج ورفع معنويات العاملين وتغليب شعورهم بالانتماء.

واستعرض المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة بتروجاس، أهم نتائج الأعمال، موضحا أن الشركة تمكنت خلال العام من تغطية احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وقامت بتوفير سعات تخزينية للبوتاجاز على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى توفير طاقات تعبئة إستراتيجية لمواجهة أي زيادة فى استهلاك البوتاجاز، وتم توفير حوالى 4ر4 مليون طن بوتاجاز ، و بلغت السعات التخزينية للبوتاجاز نحو 8ر134 ألف طن.

وأضاف أن بتروجاس انتهت من مشروع إنشاء 6 صهاريج تخزين جديدة بمصنع تعبئة سوهاج ومنطقة وادى القمر بالإسكندرية، بالإضافة إلى 5 صهاريج جديدة جار إنشاؤها ودخولهم الخدمة على مراحل خلال العام المالى الجديد (2017/2018 ) ، وأنه تمت تعبئة 350 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 50 محطة تعبئة منها 9 مملوكة لقطاع البترول و24 للقطاع الخاص، و17 محطة تعبئة مشتركة بين بتروجاس والمحليات والقطاع الخاص، فيما بلغ عدد مراكز توزيع البوتاجاز 2974 على مستوى الجمهورية.

وأوضح المهندس محمد حشيش، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أنه تم تكرير حوالى 6ر4 مليون طن زيت خام، وأنها ساهمت من خلال معمليها بمسطرد وطنطا فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ، و تم إنتاج 69 ألف طن بوتاجاز وحوالى 9ر3 مليون طن بنزين بنوعيه(80و92) و 2ر2 مليون طن مازوت و874 ألف طن سولار و266 ألف طن وقود نفاثات.

وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة حوالى 151 مليون جنيه ، موضحاً دور الشركة في تعظيم التصنيع المحلى للمعدات، وأبراج التكرير لها وللشركات البترولية المختلفة وكذلك أعمال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتى تؤدى إلى تحقيق وفر حوالى 360 ألف جنيه سنوياً.