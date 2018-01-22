الملا يعتمد نتائج أعمال المصرية القابضة للبتروكيماويات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول معنى بتطوير صناعة البتروكيماويات وتهيئة المناخ الجاذب لاستثمارات جديدة فى هذا المجال الحيوى، من خلال برنامج التطوير والتحديث الذى يتم تنفيذه حالياً، انطلاقاً من أهمية دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، كإحدى صناعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن الموازنات الاستثمارية لشركات البتروكيماويات للعام المالى 2019/2018 واتجاه عدد من المصانع القائمة لإضافة توسعات إنتاجية والدراسات التى تتم لإقامة مشروعات ومجمعات بتروكيماوية جديدة، بعد انتظام إمدادات الغاز الطبيعى تعد مؤشرات مهمة تعكس نجاح إستراتيجيات قطاع البترول.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2019/2018 بحضور وكيلا أول الوزارة للبترول والغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وشدد الوزير على أهمية التعجيل بمشروعات البتروكيماويات الجديدة ذات الاستثمارات المحدودة، والتي تتسم بالسرعة فى التنفيذ والتشغيل والعائد مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية من المخلفات الزراعية ببعديه الاقتصادى والبيئى، ومساهمته فى ترشيد الاستيراد من الخارج، ووجه باستغلال البنية الأساسية لقطاع البترول والأراضى المخصصة فى إقامة المشروعات الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

و استعرض الكيميائى سعد هلال، رئيس الشركة رؤيتها للتوسع فى إقامة مشروعات عملاقة لايقتصر إنتاجها على المواد البتروكيماوية فقط بل منتجات أخرى متعددة تفى باحتياجات السوق المحلية، مما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة من الأراضى المخصصة لها بإقامة مشروعات تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد المتاحة والاستغلال الأمثل للمقومات الجيدة للاستثمار مثل الموقع الإستراتيجي والبنية الأساسية، بما يؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة ونقل المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أن الموازنة الاستثمارية الجديدة مدعومة بانتظام إمدادات الغاز الطبيعى وزيادة الطلب على منتجات صناعة البتروكيماويات المصرية.

وأوضح أن هناك مشروعات جديدة يتم تنفيذها حالياً وأخرى تخضع حالياً للدراسات المبدئية وهى مشروعات توسعات شركة سيدى كرير ” سيدبك ” بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته، والذى من المقرر تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تزيد على 7ر1 مليار دولار، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول لإنتاج الفورمالدهيد بدمياط باستثمارات حوالى 50 مليون دولار، ويعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً لتعظيم الاستفادة من منتجات شركات البتروكيماويات والمرحلة الأولى من مشروع إنتاج الألواح الخشبية، باستغلال المخلفات الزراعية بكفر الشيخ باستثمارات حوالى 79 مليون يورو، كما يتم حالياً إجراء دراسات مبدئية لمجمعين للتكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.