الملا يعتمد الموازنة الاستثمارية لبتروبل لعام 2018/2019

نسمة بيومى:

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول بلاعيم ( بتروبل ) لاعتماد الموازنات الإستثمارية التخطيطية للعام المالى 2018/2019 بحضور وكيلا أول الوزارة ووكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس فابيو كافانا رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت (أيوك).

وأكد الوزير على أن ضخ المزيد من الاستثمارات لتكثيف البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة يعد حجر الزاوية في تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ، لافتاً إلى أن اقبال الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الأنشطة يأتى على خلفية النتائج الإيجابية التي تحققت في صناعة البترول و الاستقرار السياسى والإقتصادى الداعم لمناخ الاستثمار فضلاً عن استراتيجيات العمل الجادة التي تطبقها الوزارة لتعزيز الشراكة مع كبريات شركات البترول العالمية.

ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل أن خطة العمل تستهدف زيادة متوسط الإنتاج اليومى عن العام الحالي ليصل الى 358 الف برميل زيت مكافىء يومياً ، بالإضافة الى حفر بئرين استكشافيين بدلتا النيل وخليج السويس والاستمرار في الاعمال الاستكشافية بالمناطق الواعدة ، وأضاف أن العام المقبل سيشهد تكثيف اعمال تنمية حقل غاز بلطيم جنوب غرب والتي بدأت خلال العام الحالي حيث من المخطط الانتهاء من حفر 5 آبار بالحقل الجديد ووضعهم على خريطة الإنتاج خلال العام 2018/ 2019، كما سيتم مد خط لربط محطتى معالجة الغاز بمنطقتى ابوماضى والجميل بهدف استيعاب انتاج حقل بلطيم و استثمار البنية التحتية المتاحة بأعلى كفاءة لخدمة حقل نورس وتقليل تكاليف تسهيلات الإنتاج.

وأشار إلى ماتحقق من نتائج إيجابية بحقل نورس للغاز في منطقة نيدوكو بدلتا النيل والذى ارتفع انتاجه الى مايقرب من 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً بعد وضع بئرين على الإنتاج بالإضافة الى بئر جديدة جارى حفرها حالياً ، لافتاً الى نجاح إجراءات تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل في حقول بتروبل وان العام المالى الجديد سيشهد الاستمرار في تلك الإجراءات للوصول الى أفضل النتائج.

وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف حفر 20 بئراً للزيت الخام في منطقة ابورديس بجنوب سيناء بالإضافة الى أنشطة صيانة الآبار وتحسين كفاءة تسهيلات الإنتاج بالمنطقة والتي تهدف للحفاظ على معدلات الإنتاج البترولى منها ، هذا بالإضافة إلى اعمال المسح السيزمى والدراسات الفنية لإستكشاف المناطق الواعدة.

