الملا يضخ دماء جديدة فى قيادات البترول

المال - خاص:أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، قرارات وزارية لضخ دماء جديدة، والعمل على الاستمرار في الالتزام بتطبيق أقصى درجات التشغيل الآمن، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة في الشركات البترولية شملت:• تكليف م. محمد على عبادى، رئيس شرك

المال – خاص:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، قرارات وزارية لضخ دماء جديدة، والعمل على الاستمرار في الالتزام بتطبيق أقصى درجات التشغيل الآمن، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة في الشركات البترولية شملت:

• تكليف م. محمد على عبادى، رئيس شركة “الإستيرنكس” رئيساً لشركة “سيدبك”.

• إعارة م. أسامة مهدى، رئيس شركة “سيدبك” رئيساً لشركة “الستيرين والبولى ستيرين (الإستيرنكس) .

• نقل الكيميائى طلعت خليفة، مدير عام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة “سيدبك” مديراً عاماً للسلامة وحماية البيئة إلى شركة البتروكيماويات المصرية .

• إعارة م. مهدى أبوالفتوح، مساعد رئيس شركة “سيدبك” للشئون الهندسية لشغل وظيفة خبير بالشركة القابضة للبتروكيماويات .

• إعارة الكيميائى محمد إبراهيم شحات، مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة رشيد للبترول، مديراً عاماً للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة “أنربك”.

• نقل م. محمد توحيد توفيق، مدير عام بشركة الإسكندرية للبترول لشغل وظيفة مدير عام الصيانة بشركة “إيلاب”.

• نقل الكيميائى محمد عبد الرحيم، مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة “أنربك” مديراً عاماً للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة “سيدبك” .

• نقل م. هانئ أحمد مصطفى, مدير عام الصيانة بشركة “إيلاب” مديراً عاماً للصيانة بشركة “سيدبك”.