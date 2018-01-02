الملا يشهد حفل تخريج 41 جيولوجيًا من أوائل كليات العلوم

نسمة بيوميشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل تخريج 41 جيولوجي من أوائل كليات العلوم بالجامعات المصرية في أقسام علوم الأرض الجيولوجيا والجيو فيزياء، ضمن برنامج "الأمل"، الذي تشرف عليه الجمعية الجيوفيزيقية المصرية لتدريب وتأهيل شباب الخريجين لتمنحهم فرصة الانضمام لقطاع البترو

نسمة بيومي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل تخريج 41 جيولوجي من أوائل كليات العلوم بالجامعات المصرية في أقسام علوم الأرض الجيولوجيا والجيو فيزياء، ضمن برنامج “الأمل”، الذي تشرف عليه الجمعية الجيوفيزيقية المصرية لتدريب وتأهيل شباب الخريجين لتمنحهم فرصة الانضمام لقطاع البترول والغاز الطبيعي، بعد إكسابهم المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل البترولي.

حضر الاحتفال قيادات قطاع البترول، ورؤساء عدد من شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح وزير البترول أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على تنمية مهارات وقدرات الشباب، وهو أحد المحاور الأساسية التى تعتمد عليها منظومة العمل البترولي لما له من تأثير إيجابي وقوى على زيادة معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يؤكد حرص الدولة على إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الجاد والمتفوق، ويتيح الاستفادة من الجانب العلمي وربطه بالجانب التطبيقي والعملي في كافة الأنشطة البترولية لتواكب التطور الذي تشهده صناعة البترول والغاز الطبيعى العالمية.

وأضاف الملا أن هؤلاء الشباب أوائل الخريجين يُعدوا النواة الحقيقية لاستمرار نجاح قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أهمية دور قيادات القطاع في توجيه هؤلاء الشباب ونقل خبراتهم الطويلة فى كافة أنشطة البحث والاستكشاف.

ووجه الوزير التحية للشركات الراعية للبرنامج ودورهم فى تدريب الخريجين الجدد فى البرنامج، وضرورة التحلي بالثقة والانتماء والاطلاع باستمرار على كل ما هو جديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بصناعة البترول والغاز الطبيعي.

من جانبه، أكد الجيولوجي سمير عبد المعطي، رئيس الجمعية، أن برنامج الأمل يستهدف اختيار العشرة الأوائل من كل قسم على مرحلتين منفصلتين، ويمتد البرنامج لمدة 3 أشهر يتم خلالها تأهيل الخريجين من الجامعات المصرية للالتحاق بالشركات البترولية من خلال 5 محاور، هي برنامج نظري يجريه خبراء من شركات البترول المختلفة فى مصر، ومشروع عملي يقوم به الخريجين، وتوفير مهارات شخصية متمثلة فى طريقة العمل وعرض وتقديم المشروعات، وزيارات لبعض شركات البترول للتعرف على التكنولوجيا الجديدة والمعدات المستخدمة فى مجالات البترول والغاز.