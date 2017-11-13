الملا يشارك في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول

نسمة بيومي وعمر سالم: شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول (اديبك 2017) الذى بدأ أعماله اليوم الأثنين وذلك من خلال الجلسة الوزارية التى عقدت تحت عنوان " خلق فرص فى مجال الطاقة من خلال الرؤية المستقبلية .. الإلهام والابتكار" بمشاركة وز

نسمة بيومي وعمر سالم:

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول (اديبك 2017) الذى بدأ أعماله اليوم الأثنين وذلك من خلال الجلسة الوزارية التى عقدت تحت عنوان ” خلق فرص فى مجال الطاقة من خلال الرؤية المستقبلية .. الإلهام والابتكار” بمشاركة وزراء البترول والطاقة فى كل من دول الامارات وعمان وبابوانيوغينيا وباكستان.

وخلال الجلسة استعرض الملا استراتيجية الطاقة بمصر والتحديات والفرص المتاحة، حيث أشار إلى أن مصر مرت بظروف استثنائية خلال الأعوام القليلة الماضية أدت لرفع طموحات الشعب المصرى نحو تكوين دولة ديمقراطية حديثة وتحقيق مستويات معيشية أفضل وتوفير فرص عمل إضافية ، وهو ما تطلب التزام حكومى قوى واستراتيجيات متكاملة وخطط عمل واضحة واستثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية ، وقد شكلت هذه الطموحات المحرك الرئيسى لتبنى استراتيجية جديدة فى مجالات البترول والغاز الطبيعى.

وأوضح أن الحكومة المصرية توصلت إلى استراتيجية متكاملة تتركز أهدافها الرئيسية فى ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى، وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتحسين استغلالها، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة العالية فى مجالات البترول والثروة المعدنية.

وأوضح الملا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور تهدف إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال خطة خمسية مدعومة بخطط طويلة وقصيرة الأمد، والعمل على ترشيد الدعم وإدارة الطلب على الطاقة ، وتشجيع وجذب استثمارات جديدة فى مجالات البحث والتنمية، والإسراع فى تنمية مشروعات الغاز الجديدة ، وتحديث البنية التحتية للبترول والغاز، وتنمية صناعة البتروكيماويات، وتنويع مزيج الطاقة بمصر وتحسين كفاءتها ، وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والزيت الخام ، وإعادة هيكلة قطاع البترول والغاز، بالاضافة إلى تنمية الثروة المعدنية.

ولضمان تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية أضاف الملا أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وأنه بحلول عام 2021 سيتم اطلاق كافة إمكانيات القطاع كمحرك تنمية لمصر يتسم بالاستدامة لتصبح مركزاً اقليمياً رئيسياً للغاز والزيت الخام ، وليكون نموذجاً يحتذى به لمستقبل مصر الحديثة، وأضاف أن مشروع التطوير والتحديث يتضمن 7 برامج منها برنامج جذب الاستثمارات والذى يهدف بشكل رئيسى إلى الإسراع وزيادة الاستثمارات الأجنبية للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز .

وأشار الملا إلى أنه تم وضع خطط استثمارية من أجل توفير داعم للمستثمرين فى اتخاذ قراراتهم للدخول للسوق المصرية، وكذلك مخطط استثمارى لزيادة إنتاج واحتياطى الزيت الخام تدريجياً خاصة من الحقول القائمة فى خليج السويس، والبدء فى مشروعات مسح سيزمى فى مناطق غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالاضافة إلى العمل على طرح مزايدات جديدة وعقد المزيد من الاتفاقيات البترولية.

وبالنسبة لاستراتيجية القطاع لتطوير الموارد البشرية، أوضح الملا أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً خاصاً بالشباب وتنمية قدراتهم ، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2016 هو عام الشباب واطلاقه فكرة مؤتمرات الشباب فى مختلف محافظات مصر ، وأضاف ان مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لديه برنامج مخصص لتنمية الموارد البشرية يهدف إلى استغلال امكانيات العاملين الحاليين والاستفادة من الكفاءات فى كافة المجالات البترولية.