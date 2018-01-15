الملا يستقبل وفدا من بي بي البريطانية لبحث مشروعاتها في مصر

نسمة بيومى:

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد من شركة بى بى البريطانية برئاسة آندى هوب وود الرئيس التنفيذي للعمليات الاستراتيجية والاقليمية وتم خلال اللقاء بحث موقف تقدم المشروعات الجديدة التى تنفذها بى بى لانتاج البترول والغاز بمناطق خليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط وكذلك تنمية وتطوير استثماراتها فى المناطق القائمة ، وحضر اللقاء الرئيس الإقليمى لأنشطة بى بى بشمال أفريقيا هشام مكاوى.

وأكد الوزير أن اللقاء شهد تفاهماً واسعاً حول رؤية بى بى في ضخ استثمارات جديدة بعدد من المشروعات وخاصة فى مجال تنمية وزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية والذى يمثل أحد المحددات الرئيسية فى خطة تطوير وتحديث قطاع البترول، مؤكداً على عمق العلاقات بين قطاع البترول والشركة البريطانية كأحد أعرق الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرى والداعمة للاقتصاد الوطنى.

كما شهد اللقاء استعراضاً للفرص الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث تعد بى بى من أهم موردى إمدادات الطاقة فى العالم والمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى للبترول ” إيجبس 2018 “.

من جانبه أوضح آندى هوب وود أن مشروعات بى بى بمصر من أهم المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الشركة حول العالم ، حيث نجحت خلال عام 2017 في وضع العديد من المشروعات على الإنتاج من أهمها مشروعات شمال الأسكندرية وغرب الدلتا بالمياه العميقة ومشروع آتول بالإضافة إلى مشاركتها مع إينى في وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج وأنه تم تنفيذ تلك المشروعات فى وقت قياسى بدعم كامل من القيادة السياسية وتنسيق مستمر مع الحكومة ممثلة فى وزارة البترول ، مشيراً إلى أن دراسات الطبقات الجيولوجية بمصر وإعادة تقييمها وتطور التقنيات المستخدمة فى مجالات البحث والتنقيب والإنتاج يؤكد على المستقبل الواعد لمصر بتلك الصناعة الحيوية ، كما أكد على التزام الشركة بتنفيذ خططها الاستثمارية في قطاع البترول والغاز المصرى، لافتاً أن مصر لازالت تعد من أهم الدول بالنسبة للشركة.



