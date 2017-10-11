الملا يستعرض موقف مشروعات أبيكورب فى مصر



نسمة بيومى

فى إطار دعم التعاون المشترك والعمل على جذب استثمارات جديدة بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) جلسة مباحثات بحضور المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات تم خلالها استعراض موقف المشروعات التى تساهم فيها الشركة فى مصر فى مجال البتروكيماويات والغاز الطبيعى كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين قطاع البترول وشركة أبيكورب خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين فى ظل ما تتمتع به أبيكورب من قدرة تمويلية تمكنها من المساهمة بقوة فى المشروعات الجديدة التى يطرحها قطاع البترول، استناداً لما حققته من نجاحات من خلال مساهمتها فى عدد من المشروعات القائمة حالياً مثل موبكو والمصرية البحرينية لمشتقات الغاز وايميثانكس، والذى يمثل حافزاً لزيادة أنشطتها بمصر خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أبدى الرئيس التنفيذى لأبيكورب اهتمامها بدراسة المشروعات الجديدة التى يطرحها قطاع البترول والمساهمة فى تمويلها إنطلاقاً من الشراكة الطويلة والناجحة مع قطاع البترول المصرى.

وشركة أبيكورب هى إحدى شركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “الأوابك” وتساهم فيها حكومات عشر دول عربية من بينها مصر بهدف تمويل المشروعات والصناعات البترولية المختلفة بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء فى الأوابك وبما يدعم قدراتها ويعزز من طاقتها الاقتصادية والمالية.