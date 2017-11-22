الملا يسافر بوليفيا للمشاركة في القمة الرابعة لمنتدى دول الغاز

نسمة بيومي: غادر القاهرة اليوم الأربعاء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، متوجها إلى بوليفيا للمشاركة في القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها بوليفيا في مدينة سانتا كروز بعد غد الجمعة بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء بالمنتدى البالغ عددهم 12 دولة ، حيث سيلقى الوز

نسمة بيومي:

غادر القاهرة اليوم الأربعاء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، متوجها إلى بوليفيا للمشاركة في القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها بوليفيا في مدينة سانتا كروز بعد غد الجمعة بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء بالمنتدى البالغ عددهم 12 دولة ، حيث سيلقى الوزير كلمة مصر أمام القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وصرح الوزير أنه سيشارك أيضاً في اعمال الاجتماع الوزاري الإستثنائى لمنتدى الدول المصدرة للغاز بحضور وزراء البترول والطاقة والذى يسبق القمة الرابعة لرؤساء دول المنتدى مشيراً إلى أهمية مشاركة مصر في هذا التجمع العالمى رفيع المستوى لصناعة الغاز الطبيعى من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في هذه الصناعة والمساهمة في تعزيز السياسات الداعمة لتشجيع الاستثمارات في صناعة الغاز الطبيعى.

وأشار إلى مكانة مصر المتميزة إقليمياً وعالمياً في مجال الغاز الطبيعى بعد النتائج الإيجابية المتحققة خلال السنوات الأخيرة مما يجعلها طرفاً فاعلاً في مناقشة قضايا وتحديات صناعة الغاز على المستوى الدولى في المنظمات والمنتديات العالمية.